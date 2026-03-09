我是廣告 請繼續往下閱讀

習近平警告「軍中絕不容許二心之人」 沈有忠：領導層對軍隊控制力的深度不安

中國「兩會」（政協、人大）上周在北京登場，中國外長王毅8日在記者會上談到台灣相關內容時重申，台灣主權屬於中國、兩岸統一是歷史大勢。我陸委會副主委沈有忠今（9）日反嗆，中共多次利用「人類命運共同體」與「世界市場」等外交話術作為包裝，實際上與威權國家抱團，推動威權主義的擴張，更成為印太地區的麻煩製造者與破壞和平的威脅來源。沈有忠說，從王毅在記者會談話內容可以看到，中共2026年恐將重心放在周邊國家和歐洲，一方面鞏固「全球南方」與「一帶一路」，另一方面利用經濟作為企圖將全球供應鏈與中國市場進行綑綁。此外，中共一方面強調反對單邊與霸凌，另一方面卻不斷企圖單邊改變台海現狀，也加大對台灣的霸凌，甚至加大對台灣社會跨境鎮壓的不文明作為。沈有忠說，中共不斷強調二戰後的國際秩序，但歷史事實就是，二戰後的國際秩序幾乎都是由中華民國參與和建立，並且中華民國在台灣迄今不但屹立不搖，而且民主政治與經濟發展日益茁壯。中共罔顧歷史真相、不願正視中華民國始終存在的客觀事實，是對歷史的無知和扭曲，也是兩岸陷入僵局的主要原因。他呼籲各方應認清中共威權政權的本質，共同合作來維護台海及區域的和平穩定，並抵禦其對全球民主的威脅。此外，中國國家主席習近平7日在全國人大會議向解放軍和武警部隊代表團強調，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。沈有忠對此分析，這反映出領導層對軍隊控制力的深度不安。沈有忠說，近年習近平從火箭軍及裝備發展部開始，然後演變為對全體高階將領進行史無前例的大規模清洗，無論原因為何，都顯示習正透過大規模的政治整肅，將解放軍打造一支為黨所用、為習所用的軍隊，而不是保衛中國人民的軍隊。沈有忠強調，習近平目前以政治建軍、改革肅貪為由，整肅異己，也不斷加大對台灣的軍事威脅。面對此一局勢，沈有忠也中華隊8日在經典賽延長賽奮戰不懈，擊敗擁有大聯盟球員、號稱史上最強的韓國隊為例子，面對強敵，只有團結一心並且壯大自己的實力才能獲得最後的勝利。沈有忠最後提出呼籲，國家主權和自由民主是台灣不分黨派的最大公約數。針對國防預算，也呼籲國會應摒棄政黨歧見，共同支持強化國防，並且加速與美、日等民主國家的合作，確保以實力捍衛主權和民主的永續發展。