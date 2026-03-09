我是廣告 請繼續往下閱讀

0至6歲是兒童發展療育黃金期 大腦可塑性最高

為守護兒童健康，台北市衛生局結合轄內20間醫療院所，自今年3月9日至4月30日止，推出「兒童發展篩檢服務」獎勵活動，設籍台北市兒童至指定醫療院所完成篩檢，即贈送100元禮券。透過定期篩檢可及早了解孩子在語言、動作、認知及社會情緒等面向的發展情形，及早發現、即時介入。台北市衛生局局長黃建華表示，政府自113年7月起補助未滿7歲兒童6次「兒童發展篩檢服務」，截至今年1月31日，台北市已有5萬988人次接受篩檢，協助約3300名疑似發展遲緩兒童作進一步評估。北市轄內共有97家醫療院所提供服務，由受訓合格之兒科、家庭醫學科及幼兒專責醫師執行，針對粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展4大面向進行全面篩檢。北市衛生局提醒，家長依照期程，包括出生後6個月至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲及5至7歲帶孩子接受篩檢，孩子如有疑似發展遲緩，可及時轉介早期療育資源。北市立聯合醫院兒童醫學部主任方麗容表示，0至6歲是兒童發展與療育的黃金期。幼兒在此階段的大腦可塑性最高，神經連結形成迅速，對語言、認知、情緒與動作能力的學習特別敏感。若能及早發現發展遲緩，提供適切的早期療育與家庭支持，可顯著提升兒童的發展表現，並降低未來學習困難、行為問題及社會適應障礙等風險。凡設籍台北市兒童於今年3月9日至4月30日至台北市立聯合醫院6個院區(中興、仁愛、忠孝、婦幼、陽明及和平院區)、12個院外門診部、萬芳醫院及關渡醫院，完成任一階段兒童發展篩檢服務，即可領取100元商品禮券。