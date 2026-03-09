近期2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）開打加上日幣大跌，許多台灣人安排前往日本旅遊、觀賞球賽，近日就有一名網友好奇地問：「日本人是不是拿到被摺到的日幣會起痟（台語：發瘋）？」貼文曝光後，許多曾在日本生活或旅遊的人表示，日本流通的鈔票幾乎看不到摺痕，整齊程度常讓人誤以為是新鈔，甚至還有旅行社領隊提醒旅客避免折日幣，因為部分日本人可能會對摺痕鈔票感到不滿，還有人因此遭日本店員狠瞪，相關話題引起網路熱議。
台灣人「紙鈔1用法」日本看了超崩潰！一票人尷尬：還被店員瞪
近日就有一名網友在Threads發文，她好奇日本人是否會介意拿到被摺過的日幣，甚至幽默形容：「會不會直接起痟（發瘋）？」貼文一曝光立刻引發熱議，吸引超過27萬人瀏覽，不少人分享自身經驗，指出日本文化就是如此，日本流通的鈔票普遍相當平整，幾乎看不到摺痕，整齊程度常讓人誤以為是剛發行的新鈔，「這麼一說好像是真的，我幾乎沒拿過有摺痕的日幣。」
有許多曾在日本生活或旅遊的網友表示，日本人對紙鈔保存相當講究，多半會使用長夾存放日幣，避免留下摺痕，「之前有朋友在日本生活好幾年，我去玩的時候帶了一疊日幣給她，她看到我對折的時候超認真跟我說在日本不能這樣折錢，收下的表情也超微妙超勉強」、「之前領隊說，日本人拿到有摺痕的日幣會生氣，叫我們注意不要摺日幣」、「好像會喔，之前去福岡整疊用橡皮筋束起來，每次結帳都被店員瞪」。
不過，也有人提出不同觀察，表示在日本機場或部分場合仍看過有人把鈔票折起來，因此認為未必所有日本人都如此在意，「感覺日本人自己也不是都很在意，我在日本打工站櫃檯，也是收到一堆折的亂七八糟的紙鈔」、「我很常看到日本人從小小的零錢包拿出折三折的鈔票出了付錢」、「日本幹過收銀的表示並沒有好嗎，不是誰都拿長夾的，不要破破爛爛就好」。
