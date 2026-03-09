我是廣告 請繼續往下閱讀

受伊朗由哈米尼次子接手最高領袖的消息影響，全球油價隨即上漲，台北股市今（9）日迎來資金大逃殺，早盤一度下殺到31529.36點，下跌2070.18點，創下史上盤中第二大跌點，午盤則是下跌1779.77點或5.3%，來到31819.77點。櫃買指數同步開低走低，櫃買指數開盤盤下跌3.6點、來到302.89點，盤中最低來到285.18點，失守300點關卡，午盤下跌19.67點或6.42%，來到286.82點。今日多檔個股被打到跌停板，午盤加權指數有60檔至跌停價，櫃買指數則是有57檔。午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、陽明、華邦電、中石化、台塑；個股成交值排行榜前五名為：台積電、群創、台達電、聯發科、鴻海。權值股全軍覆沒，權王台積電以1775元開出，盤中最低一度來到1770元，下跌120元，創下史上最大跌勢，午盤下跌95元或5.03%，來到1795元；台達電以1210元開出，盤中最低一度來到1195元，午盤下跌120元或9.09%，來到1200元；鴻海午盤下跌14元或6.28%，來到209元。不過仍有逆勢走高族群，就是油價走高受益股，油電燃氣類股指數午盤上漲9.45%，多檔攻上漲停板，新海、台塑化、欣高、山隆、大台北、欣天然攻上漲停板，全國上漲逾7%。航運股早盤表現抗跌，中櫃、萬海、陽明一度上漲逾5%，不過接近午盤出現賣壓，多檔翻黑，午盤僅剩萬海、中櫃上漲逾2%，陽明上漲逾1%，長榮在平盤震盪。不過小資族趁機大撿便宜，零股交投氣氛熱絡，指標股台積電（2330）以及元大台灣50（0050）最受喜愛，開盤不到兩小時，成交股數突破千萬股，0050零股成交量來到3701萬股，台積電則是來到1269萬股。