204；



2. 我國駐巴林臺北貿易辦事處急難救助電話：+973- 39655139；



3. 我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968- 99449875；



4. 我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965- 66565762；



5. 國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇急難或緊急事故， 請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話： +966-505-223-725；



6. 國人如在伊朗、阿聯大公國遇急難或緊急事故， 請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645- 3018；



7. 或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800- 085-095，以獲得即時協助。







美伊戰火一觸即發，不少中東國家都遭到波及，但當地仍有不少台人滯留當地，外交部獲報後，駐沙烏地阿拉伯代表張治平和同仁火速展開救援，從上週開始就陸續協助滯留卡達的國人返回台灣，截至昨（8）日止，共計安排9部車輛、分4批次，已協助42名滯留卡達的國人順利入境沙烏地阿拉伯，並由駐處同仁隨即接手照料，以確保平安搭機返國。外交部表示，8日從中東地區搭機返國的國人有252人，迄共協助1,280位國人返台。由於伊朗仍持續以飛彈及無人機攻擊沙烏地阿拉伯、阿聯大公國、卡達及科威特等周邊鄰國。因此，呼籲國人若在中東等衝突地區遭遇危難或緊急事故，請和相關駐外館處保持聯繫。外交部提醒國人，由於中東區域國家的空域與商業航班是否持續開放與此區情勢變化密切相關，若仍在中東地區旅遊的國人儘速搭乘商業班機離境。1. 我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-