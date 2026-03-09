我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽，C組預賽在東京巨蛋開打，不過多名民進黨立委6未出席立法院院會表決，引發爭議，行政院長卓榮泰7日更現身東京巨蛋，還稱是私人行程、包機前往，也遭藍營質疑。民進黨立委王義川點名國民黨立委洪孟楷也到東京看球，洪孟楷今（9）日反擊，他半年前就買票，民進黨不用帶風向。洪孟楷說，他自己前往現場觀看比賽完全為自費行程，半年前已購買球票及機票，8日晚上觀看完比賽後，搭乘晚上8點25分航班於11點55分返回台灣，但現在外界黨團對於卓榮泰出國行程的費用來源及使用行政資源情況，仍有疑慮，呼籲行政院長應向國人說明清楚「是私人費用、私人行程，還是行政費用、行政資源」。洪孟楷說，民進黨要把他與卓榮泰相提並論，但他沒有那麼偉大，「公歸公，私歸私」，行政院長使用行政資源及相關費用，才是應向國人明確說明的重點。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，行政院長在國內權力僅次於總統，無論是公務或私人行程，出國都應依法辦理報備程序，1994年1月，時任行政院長連戰在訪問新加坡期間，與總理吳作棟商談「台星合作開發海南島」計畫，當時雖是「度假外交」之一環，但連戰返國後仍向立法院報告，尊重體制及憲政程序。針對卓榮泰說，此行是包機、自費，林沛祥說明，包機行程據查每小時約4萬美元，四人來回總費用估計約480萬台幣。他質疑，「如果是私人行程，為何可以使用特別航班，而其他民眾或議員仍需自行排隊？」他呼籲行政院長應公開行程細節，釐清私人與公務資源的界線。