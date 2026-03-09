我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC經典賽台灣昨日力抗韓國拿下關鍵一勝，更是史上在經典賽首度擊敗韓國，拚戰精神讓國人感動。對此前總統蔡英文表示，雖然這次比賽，自己還是沒機會能夠親自到東京，但相信台灣人的應援聲已經衝破了東京巨蛋，透過轉播傳回台灣、也傳到國際，是台灣向全世界展示團結的一刻，更感謝台灣隊球員奮力一搏到最後一刻，願國家能將這樣不屈服、有韌性的精神，一代一代傳下去，團結面對未來所有的挑戰。蔡英文說，大家不會只在贏的時候才愛他們，因為在追逐勝利的路上，台灣人從來不輕易放棄任何一個機會。今年的WBC經典賽，所有的台灣人都像經歷了一場三溫暖。熱血的時候一起吶喊；低潮的時候，繼續應援；勝利的時候，流下眼淚。蔡英文說，雖然這次比賽，自己還是沒機會能夠親自到東京，為台灣加油，但是台灣人的應援聲已經衝破了東京巨蛋，透過轉播傳回台灣、也傳到國際。「這不只是我們堅持到底的意志，更是台灣向全世界展示團結的一刻」。蔡英文表示，謝謝所有守在轉播螢幕前的球迷，以及到現場加油，並且在賽後把垃圾撿走的台灣人，各位的熱情、自律與素養，已經讓國際友人對台灣留下極佳的印象。最後蔡英文感謝台灣隊所有球員，奮力一搏到最後一刻，也讓大家再次相信，只要團結，台灣就可以如此強大。願國家能將這樣不屈服、有韌性的精神，一代一代傳下去，團結面對未來所有的挑戰。