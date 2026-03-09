我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市松山文創園區昨（8日）16時42分許發生一起竊盜案，一間販賣飾品的店家遭到一名滿頭白髮的老翁偷竊近10枚戒指，損失約新台幣4萬元。店家在社群網站Threads上PO出監視器畫面，忍不住嘆：「我真的覺得好累。」警方受理報案後持續調閱周邊監視器，後續將進一步釐清老翁真實身分。而店家事後也在社群網站Threads上無奈PO出監視器畫面，表示自己從來沒想過上班會一直遇到小偷，「到底為什麼要這樣，我真的覺得好累，松菸是什麼犯罪天堂嗎？」她坦言，自己現在已經有陰影，「一有客人進來我滿腦子只擔心東西會不會被偷，根本沒辦法好好工作。」怒批：「這位阿公，你真的很惡劣，偷了至少10個戒指。」從監視器畫面中可見，一名滿頭白髮、戴帽子的老翁在店家前鬼鬼祟祟，不時還抬頭看一旁其他消費民眾，再趁隙摸走戒指。警方於同日18時35分接獲報案，表示店內數枚以外國硬幣翻製之戒指遭人竊取，損失約新台幣4萬元。經調閱周邊監視器畫面，發現一名男子目前正持續調閱相關監視器影像以釐清犯嫌身分，後續將通知到案說明。