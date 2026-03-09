我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市政府公布盧秀燕訪美行程中，以拜會美國聯邦眾議院議員最受關注。（圖／台中市政府提供，2026.03.09）

盧秀燕任內第二次訪美行，層級從2年前的城市外交可望拉抬至國家層級，傳聞美國在台協會（AIT）處長谷立言出力不少，盧秀燕今天在行前記者會雖未明言，但二度透露「多數行程感謝美方邀請」，她不再像之前一樣高喊「拚經濟」，而是強調台美一直是重要堅定的民主夥伴，透過此行鞏固台美情誼。對於行前是否與黨主席鄭麗文進行溝通，盧秀燕未正面回答，僅表示國民黨是意見多元的政黨。盧秀燕即將於11日出訪美國11天，外界視為她重返2028大選舞台的「再出發」。依今（9）日中市府公布的行程表，依序拜訪大波士頓、大紐約、大華盛頓、大西雅圖地區，除了3場僑宴與演說、參訪姊妹市與拜訪地方政府、AI智慧園區等，都和2024年拜訪美西的城市外交行程相似，最受注意的是17、18日大華盛頓地區的「拜訪美國聯邦眾議院議員」行程。行前說明會中盧秀燕指出，此行第3個重要任務就是鞏固增進台美情誼，並表示「多數行程感謝有美方的邀請」，透露應有其他未公開的會晤。盧秀燕表示，美方想要瞭解台灣，對於台美雙方至關重要，她一定會把握機會為台灣發聲、進行誠懇且真實的意見交流，為中華民國爭取權益，相關內容可能包括，能源穩定、區域安全、全球貿易等。她指出台美長期以來都是重要且堅定的民主夥伴，希望透過此行了解美國觀點，將這些意見帶回台灣，同時讓台灣對於美國、國際現況與事務有更多精確了解及掌握。對於此行可見到哪些政界人物？她僅透露「要見面的非常、非常多」，隨即以「主要都是由美方所邀請及安排」為由，表示基於台美雙方默契不便先公開。媒體再問及此行是否為軍購案解套、是否已與鄭麗文交換意見、與國民黨內部有路線上的分岐？盧秀燕並未正面回答，除再次強調「此行很重要」，自己行前方蒐集意見，希望對台美彼此互信、合作會有幫助，也強調國民黨是民主的政黨，大家意見可以多元、可以溝通，最重要的是國家權益與方向必須一致。