2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）中華隊TEAM TAIWAN二連勝！買一送一手搖飲料優惠炸裂，CoCo都可、珍煮丹、UG Tea、COMEBUY、TEA TOP半價狂喝，日出茶太表示，「免費送1萬杯祭品」贏韓國優惠券加碼發送。本文整理最新手搖飲優惠一次掌握狂喝勝利的滋味。
CoCo都可：買一送一！今羽衣蘋安杯49元、2杯99元任選
CoCo都可表示，買一送一、手搖飲料特價優惠一次看！
◾️買一送一！即日起至4月21日，foodpanda爽喝買一送一！粉角奶茶(L)、紅柚香檸美式(L)、28茉粉角輕乳茶(L)半價外送優惠免出門好嗨。
提醒大家，實際活動詳情及辦法以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利；活動限同品項，僅在foodpanda平台，且僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；部分門市不參與本活動；供應狀況請以foodpanda app門市點餐頁面為主。
◾️今羽衣蘋安杯49元！CoCo都可今週一優惠開喝「羽衣蘋安杯」單杯特價49元。
提醒大家，羽衣甘藍屬高鉀蔬菜，腎功能不良或低血壓族群請酌量食用；優惠不併用；商場、外島等部分門市無販售，請以現場公告為準。
◾️2杯99元！CoCo都可3月常態優惠「任選2杯99元」！葡萄柚果粒茶／28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶「任選2杯99元」自由配好划算。
珍煮丹：買一送一！Uber Eats外送優惠開喝
珍煮丹表示，3月外送平台Uber Eats，點得到「曜黑茉白買一送一」、「焙香蕎麥買一送一」！
提醒大家，活動品項、部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。
UG Tea：哈瓜奶茶買一送一＋超萌UU限量吊飾！
UG Tea慶祝中華隊克韓成功，3月9日（一）限定開喝「哈瓜奶茶買一送一＋超萌UU限量吊飾」勝利組合特價334元（原價409元）。
COMEBUY：嗨神買一送一！慶祝中華隊贏韓國
COMEBUY慶祝WBC經典賽中華隊贏韓國，3月9日「嗨神茶買一送一」！
提醒大家，限各店100名；每人單筆限購1組；限現場櫃檯點購，自助點餐機、電話預先點餐、線上外帶自取、外送平台皆不適用；優惠不併用；數量有限，售完即提前結束活動。
TEA TOP：買一送一連喝3天挺中華隊！
TEA TOP支持台灣贏球！挺中華隊一起喝手搖飲料優惠，3月9日（一）至3月11日（三）連續3天：中部門市（台中）享「巨峰葡萄青茶買一送一」、北部門市（台北）享「蕎麥粉粿買一送一」！
參與門市包括：「台中」北平店／中工店／東海店、「台北」西門町店／萬隆店
提醒大家，每日原物料數量有限，門市售完為止；優惠不併用；本活動僅限「門市現場購買」，外送平台及線上點餐恕不適用；限大杯，且贈送之飲品需為同品項、同冰量與同甜度；每人每次限購2組（共4杯）。
日出茶太：免費送1萬杯祭品！優惠券爽領
WBC經典賽贏韓國太開心！日出茶太表示，加碼再加碼「免費送1萬杯祭品」！3月11日11:00在𝗖𝗵𝗮𝘁𝗶𝗺𝗲日出茶太Facebook粉絲團開放領取免費飲料券。
資料來源：CoCo都可、珍煮丹、UG Tea、COMEBUY、TEA TOP、日出茶太
