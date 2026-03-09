我是廣告 請繼續往下閱讀

宏泰集團執行董事林鴻南的婚變糾紛引發案外案，夫人王婉玲前年（2024）年底前往林鴻南辦公大樓鬧事，林鴻南的御用律師接獲保全通報後，立刻請一名王姓女律師到場蒐證，，直到警方趕來才順利制止，台北地檢署偵辦此案，曾安排雙方調解仍破局，日前偵結本案發生在2024年12月9日晚間10點多，王婉玲前往台北市松山區敦化北路「宏泰世界大樓」一樓大廳，目擊者聲稱，常為林鴻南打官司的杰論法律事務所，剛好也位於宏泰世界大樓，大樓保全通報王婉玲過來大鬧，當時仍在辦公室的王姓女律師立刻下樓拿手機錄影，導致王婉玲理智斷線，徒手搶奪並壓制女律師的手機，阻止女律師繼續拍她，接著她掌摑女律師，女律師就醫發現頭部挫傷、右臉挫傷，對王婉玲提告公然侮辱、傷害及強制罪，北檢認定王婉玲打女律師巴掌並非基於公然侮辱的犯意，但她先，因犯案時間極為接近，應論以接續犯，但2罪的犯意各別、行為互異，請法院分論併罰。林鴻南是宏泰集團掌門人，身價高達千億，但他婚姻不睦，除了離婚官司，根據了解，王婉玲打傷女律師，並非她第一次前往林鴻南的辦公大樓鬧事，案發前1個多月，王婉玲就在同一個地點拿紅龍柱砸大樓側門，甚至想走逃生梯闖入林鴻南辦公室。台北地院已核發通常保護令，禁止王婉玲對林鴻南實施跟蹤騷擾及其他不法侵害行為。