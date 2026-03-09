我是廣告 請繼續往下閱讀

▲墨西哥單場攻下16分，也超越了同組競爭對手美國隊先前對英國創下的15分紀錄，成為目前B組單場得分最高的球隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）B組預賽今（9）日上演實力懸殊的對決，墨西哥代表隊展現恐怖的長打火力，全場狂掃16支安打，包含四發全壘打，最終在6局結束後以16：0徹底擊潰巴西隊，觸發「提前結束比賽（Mercy Rule）」規定，昂首邁向與美國隊的宿敵之戰。巴西隊吞下第3敗本屆確定淘汰出局。墨西哥隊本場比賽進攻欲望極強，首局就由阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的二壘安打掀起攻勢。隨後阿蘭達（Jonathan Aranda）與明星捕手柯克（Alejandro Kirk）接連擊出直擊全壘打牆的深遠安打，開局便取得3：0領先。比賽中段墨西哥打線持續加壓，第二局杜蘭（Jarren Durran）轟出個人本屆首發陽春砲，全場貢獻3分打點。第四局柯克補上一發兩分全壘打，將比分拉開至10：0。第五、六局墨西哥隊毫不手軟，靠著托馬斯（Alek Thomas）與奧內拉斯（Julian Ornelas）分別擊出兩分打點全壘打，最終將比分定格在16：0。墨西哥單場攻下16分，也超越了同組競爭對手美國隊先前對英國創下的15分紀錄，成為目前B組單場得分最高的球隊。反觀巴西隊，本場比賽全場僅敲出零星2支安打。雖然傳奇名將曼尼·拉米瑞茲（Manny Ramirez）之子盧卡斯·拉米瑞茲（Lucas Ramirez）在本屆賽會表現亮眼，曾在前兩戰貢獻全壘打與打點，但在墨西哥投手群的封鎖下，今日無力回天。巴西隊在本屆WBC以0勝3敗作收（先後不敵美國5：15、義大利0：8、墨西哥0：16），確定遭到淘汰。隨著巴西與英國相繼出局，B組目前形成墨西哥（2：0）、義大利（2：0）與美國（2：0，尚有一場對澳洲）三強爭奪兩席晉級名額的局面。墨西哥隊在展現強大進攻能量後，將於美東時間3月 9日晚上8點與老對手美國隊正面交鋒。墨西哥捕手柯克賽後表示：「這是一場團隊的勝利，我們成功執行了戰術，現在我們的目光已經鎖定在下一場對美國的比賽。」