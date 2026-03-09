我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯合以色列對伊朗進行空襲，7日晚間更針對首都德黑蘭多處石油儲存設施打擊。隨著中東局勢升級，國際油價飆破每桶100美元。財經網美胡采蘋表示，「昨天聯軍打油田應該是打到痛處了。」胡采蘋今（9）日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，伊朗攻擊荷姆茲海峽商船，油價飆破每桶百美元，亞股暴跌，「昨天聯軍打油田應該是打到痛處了。」胡采蘋表示，伊朗自己也需要荷姆茲海峽運輸，非到不得已不會真打，「他只要打，就表示這條運輸線對他沒有那麼重要了，恐怕伊朗的補給幾乎也斷了。」胡采蘋表示，美以聯軍不跟伊朗談，而是要繼續打，打油田是他們無法承受的事情，但假裝談判的姿態還是要做出來。胡采蘋進一步稱，「真正該談的是澤倫斯基，烏克蘭要什麼都給。」由於荷姆茲海峽目前面臨嚴峻的無人機威脅，她認為美以聯軍需要一張反無人機防護網，「烏克蘭的攔截機跟飛手要趕快進荷姆茲。」最後胡采蘋強調，「不要跟敵人談，要打。蔣介石最大的錯誤就是重慶會談沒有對毛澤東下手。」