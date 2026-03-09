我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李麗安原本是《宇宙啦啦隊》成員之一，不料卻突然單方面通知退賽。（圖／李麗安IG@_0ne._.star）

節目《宇宙啦啦隊》由製作人B2操刀，邀請SUPER JUNIOR成員銀赫擔任MC， Energy成員「牛奶」葉乃文參與評審指導，自7日起在緯來綜合台首播。節目從全台超過800位報名者中選出28位女孩，遠赴韓國展開1個月的高強度特訓，再選出最終9人女團。但不料才開播不久，就傳出有成員退賽，竟是曾與韓籍啦啦隊女神安芝儇同為韓職SSG登陸者的李麗安，B2透露李麗安是在開錄前兩天，突然無故缺席，隔天便單方面通知退賽，讓節目首集便以28缺1開播。《宇宙啦啦隊》在3日舉辦記者會，但卻不見李麗安，只有27位參賽者亮相，之後推出的應援商品名單中，也不見李麗安的名字，讓外界都非常好奇原因。緯來也對此發聲明指出，製作人B2表示，在要一同前往韓國受訓錄製時，不料開拍前兩天，李麗安突然缺席，隔天更是單方面通知退出，讓製作組非常措手不及。緯來聲明也提到為尊重節目規則與一致性，將繼續採取28人的設定，並喊話觀眾繼續支持其他27位繼續追逐夢想的成員。但其實早在7日開播時，主持人銀赫就有宣布李麗安因個人因素，無法參與節目的消息，從首集就是以28缺1的體制錄製。李麗安曾效力於韓國職棒SSG登陸者啦啦隊，當時與知名女神安芝儇同隊，因亮眼外型在韓國已累積不小的人氣。然而，她在2024年受邀參與一名爭議直播主的節目時，因在直播中配合演出「酒店妹」及「模擬討債」的情節，引發韓國球團與球迷強烈反彈。隨後她遭到球團冷凍，並於同年5月宣布退隊，結束了在韓職的啦啦隊生涯，當時她也公開致歉，表示希望未來能以更成熟的姿態重新出發。2025年起，隨著韓籍啦啦隊員在台發展的熱潮，李麗安決定將事業重心移往台灣，並報名參加啦啦隊選秀節目《宇宙啦啦隊》。她曾表示要放下過去的光環、從頭開始練習，展現在台發展的決心。然而，節目正式開錄前夕，李麗安卻傳出無故缺席彩排並單方面宣布退賽的消息，這也讓她再度陷入爭議中。