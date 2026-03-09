台股今（9）日一度重挫2000點，失守3萬2000點大關，台積電更是重摔120元，創台積電最大跌幅紀錄。不少人除了股票之外，也將資產放在房產，就有網友在PTT發文表示，如果用新青安購屋、寬限期5年，只要繳約1.77％的利息就好，等5年後房價上漲再賣出，是不是一種好的投資策略？引發眾人正反兩派討論，有人認為資金最後還是會回到房市，也有其他人覺得房子不一定賣得掉。
房貸寬限期滿就賣出 穩定獲益？網揭重點
原PO在PTT發文表示，政府推出的新青安貸款方案，如果把寬限期拉到最長5年，代表前5年只要繳1.77%利息就好，如果先買房來放著，等到5年寬限期一到，就把房子賣出，他認為，在通膨的環境下，房子的價格會一直漲，感覺這樣可以賺到不少價差。
有其他網友認同原PO的看法，指出不少人股市上賺到錢，最後還是買房，「除非崩盤，買房就是賺多賺少而已」、「基本上放5年只會有賺多賺少問題」；不過也有許多人不支持，「一堆新手5年快到了，我就看他們有沒有比股票還賺」、「你買的就是5年後的價格了，之後你要賣多少」、「那也要你賣得掉」。
地段很重要、小宅條件差 新青安7月底截止添變數
還有內行人分析，買房地段最重要，要看房子是否能賣出，才有可能獲利，而且現在有許多小兩房小宅建案，小宅物件通常條件不好，轉手也很難賣出高價，「要買地點好便宜的三房中古破屋自己翻新整修一下再賣，利潤較高」。
新青安（青年成家安心貸款）將在今年7月31日到期，目前最高貸款額度是1000萬元，最高還款年限40年，寬限期最長5年，並且享有銀行補貼半碼（0.125％）和內政部住宅基金補貼1.5碼（0.375％），利率為1.775％，補貼在7月底到期後，將回到2.275％左右。目前已經確定新青安到期，不會再沿用，公股銀行建議新方案應該增設年齡加房貸期限不超過80、寬限期縮短為3年，以及取消原本利息補貼，最終版本仍待跨部會決議。
資料來源：PTT
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT發文表示，政府推出的新青安貸款方案，如果把寬限期拉到最長5年，代表前5年只要繳1.77%利息就好，如果先買房來放著，等到5年寬限期一到，就把房子賣出，他認為，在通膨的環境下，房子的價格會一直漲，感覺這樣可以賺到不少價差。
有其他網友認同原PO的看法，指出不少人股市上賺到錢，最後還是買房，「除非崩盤，買房就是賺多賺少而已」、「基本上放5年只會有賺多賺少問題」；不過也有許多人不支持，「一堆新手5年快到了，我就看他們有沒有比股票還賺」、「你買的就是5年後的價格了，之後你要賣多少」、「那也要你賣得掉」。
還有內行人分析，買房地段最重要，要看房子是否能賣出，才有可能獲利，而且現在有許多小兩房小宅建案，小宅物件通常條件不好，轉手也很難賣出高價，「要買地點好便宜的三房中古破屋自己翻新整修一下再賣，利潤較高」。
新青安（青年成家安心貸款）將在今年7月31日到期，目前最高貸款額度是1000萬元，最高還款年限40年，寬限期最長5年，並且享有銀行補貼半碼（0.125％）和內政部住宅基金補貼1.5碼（0.375％），利率為1.775％，補貼在7月底到期後，將回到2.275％左右。目前已經確定新青安到期，不會再沿用，公股銀行建議新方案應該增設年齡加房貸期限不超過80、寬限期縮短為3年，以及取消原本利息補貼，最終版本仍待跨部會決議。
資料來源：PTT
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。