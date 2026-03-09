我是廣告 請繼續往下閱讀

3年不聞不問？李四川喊冤：他們不願見我

台北市副市長李四川今（9）日下午將主持任內最後一次都市計畫委員會，進行社子島地區細部計畫案簡報，沒想到引爆社子島自救會反彈，成員開轟李四川過去3年沒有作為，卻在卸任前一天，以無法做成決議的報告案形式，公開聽取完全不符社子島居民訴求的社子島案進度。經內政部於去年底同意，社子島區段徵收開發範圍及抵價地比例40%部分，北市府為配合剔除區段徵收範圍調整，增劃2處再發展區，一併配合調整細部計畫道路路型、公園配置等，並留設廣場用地供出入；內政部要求應妥予回應地方，一併研擬都市設計準則，因此李四川希望在卸任前先讓都委會委員了解，有利後續正式審議推動。對此，社子島自救會痛批，李四川就任3年多以來，對於居民要求修正柯文哲時期離譜都市計畫草案、完整保留現有聚落的訴求，完全沒有作為和溝通，卻刻意選在卸任前一天，以無法做成決議的報告案形式，公開聽取完全不符社子島居民訴求的社子島案進度。社子島自救會聲明，將偕同民間團體、學者專家於下午1點前往北市府召開記者會，拒絕配合李四川選舉秀，拒絕參與下午兩點都委會會議。自救會多人今日清晨也到台北市長蔣萬安官舍，高喊要蔣萬安下樓接陳情書，呼籲停開今日下午的都委會，重新擬定社子島新都市計畫草案，警方則派員到場警戒，蔣萬安搭乘公務車在近9點從地下室駛出後離開，並未停留回應。對此，李四川表示，社子島地區的學者、自救會有提出很多地方希望劃進再發展區，這件事要經過都委會來做審查，下午的會議最主要是安排報告案，讓所有的委員先行了解，哪一些要劃成再發展區，形成共識以後再進行審查。李四川直言，他們也許不了解今天主要是要解決他們提出來的問題，才會進行抗議，至於自救會所說的「3年都沒有跟他們溝通」一事，「我想我好多次希望能夠跟他們自救會見面，但他們只願意跟市長見面，跟我這個主持都委會的主持人，他們不願見我。」