我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前現身日本東京巨蛋為中華隊加油，遭爆竟然是搭乘華航專機，從松山指揮部起飛前往日本看棒球，被質疑公器私用。對此，粉專政客爽曝光卓榮泰身家質疑，「當一個人存款九百萬、負債三百多萬，會為了去東京看一場棒球賽，花將近千萬的包機費用嗎？」，獲得破萬點讚。卓榮泰稱「自費」包機來回，然而國民黨發言人楊智伃精算後發現，包機來回日本少說也要1000萬，而卓榮泰財產申報僅約900萬元，狠酸「難道是傾家蕩產去看球？」，呼籲卓揆應公開出示付款紀錄證明。政客爽8日也在臉書發文表示，根據財產申報顯示，卓榮泰存款921萬、負債356萬，「好奇問一下，當一個人存款九百萬、負債三百多萬，會為了去東京看一場棒球賽，花將近千萬的包機費用嗎？」；貼文一出，網友們紛紛留言表示，「唬爛最可恥」、「問就是雜質，只有腦殘不知道是誰出錢啊」、「包機看球像是花掉口袋零錢耶，存款900萬笑死人了，監察院全都瞎子」、「全民買單」、「財產申報不實」、「他說是自費，但從松指部飛」。