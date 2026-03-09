我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火延燒，布蘭特原油、西德州原油等國際飆破每桶100美元，也導致美股、亞股及台股全面崩盤，新台幣兌美元摜破31.8元，最低觸及31.9元，創下10個月新低，中午暫收在31.893元、貶值2.15角。新台幣兌美元匯率今日也出現劇烈波動，今日以31.72元開盤，貶4.2分，隨後貶勢擴大至逾1.6角，至31.842元；接近中午，貶勢未歇，擴大至2.1角，暫收來到31.893元。受伊朗由哈米尼次子接手最高領袖的消息影響，全球油價隨即上漲，台北股市今（9）日迎來資金大逃殺，早盤一度下殺到31529.36點，下跌2070.18點，創下史上盤中第二大跌點，午盤則是下跌1779.77點或5.3%，來到31819.77點。櫃買指數同步開低走低，櫃買指數開盤盤下跌3.6點、來到302.89點，盤中最低來到285.18點，失守300點關卡，午盤下跌19.67點或6.42%，來到286.82點。