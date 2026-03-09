我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 蕾哈娜居住的豪宅遭人開槍，且子彈打穿牆面，狀況超驚險。（圖／IG@badgalriri）

流行天后蕾哈娜（Rihanna）位於美國加州比佛利山莊的豪宅驚傳槍擊事件，當地時間2026年3月8日下午，一名女子在豪宅外持步槍朝住處連開10槍，子彈甚至貫穿到家裡，且當下蕾哈娜就待在家中，雖然沒有造成人員傷亡，但事件仍震驚當地社區。根據《洛杉磯時報》報導，當地警方指出，嫌犯是一名約30歲的女性，當時坐在停在豪宅對面的白色Tesla車內，並持AR-15型步槍朝住宅射擊，總計約10發子彈，槍擊造成建築外牆至少4處被擊中，其中一發子彈甚至穿透牆壁，停在車道上的汽車也留下多個彈孔，且知情人士爆料，案發當時蕾哈娜本人就在屋內，但幸運未受波及。警方接獲報案後迅速展開追查，約30分鐘後在附近購物中心的停車場逮捕該名嫌犯，嫌犯為綁辮子、身穿奶油色上衣的三十歲女性，目前作案動機仍不明，警方也正在調查她是否與蕾哈娜或其住處有任何關聯。近年蕾哈娜除了音樂與事業發展，也將重心放在家庭生活。她與饒舌歌手伴侶A$AP Rocky育有三名年幼孩子，包括2022年出生的長子RZA、2023年出生的次子Riot，以及約五個月前迎來的女兒Rocki，一家人平時就居住在這棟豪宅內。除了家庭生活外，Rihanna近期仍活躍於娛樂圈，她日前也出席動畫電影《藍色小精靈大電影》首映活動，並為片中的角色「小美人」配音。此次槍擊事件雖未造成傷亡，但也讓外界對名人住宅安全問題再度產生關注。