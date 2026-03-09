國際油價因中東局勢緊張而上揚，台灣中油宣布3月9日0時起調高汽、柴油價格，台塑石化同步調整。就在油價上漲之際，好市多（Costco）今（9）日更宣布3月10日推出會員限定加油優惠，表示當天上午7點至晚間8點30分，只要單筆加油滿1000元即可獲得250元商品抵用券，限當天在同一門市消費使用。由於好市多油價本就比一般加油站低，最新油價為柴油每公升26.7元、95無鉛汽油27.5元、98無鉛汽油29元，因此吸引大票車主前往加油。
好市多公布全新加油優惠！油價便宜、滿千折250元：一堆車主衝排隊
台灣好市多稍早透過臉書粉專公布最新加油優惠，表示週二（10日）上午7點至晚間20點30分期間，好市多會員只要在任一好市多加油站單筆加油滿新台幣1000元，就能獲得一張250元商品抵用券，抵用券限「當日、當店」使用，等同於當天消費即可現折250元，商品抵用券每間加油站限量5000張，單筆不累贈。
台灣中油宣布自3月9日凌晨0時起調整油價，汽油每公升調漲1.5元、柴油上漲1.1元。調整後參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油30.4元、98無鉛汽油32.4元，超級柴油則為每公升28.1元。台塑石化隨後也宣布同步跟進，漲幅與中油一致。
相較之下，好市多加油站油價仍具競爭力。依照目前好市多公布的最新價格，柴油每公升26.7元、95無鉛汽油27.5元、98無鉛汽油29元，與一般加油站相比幾乎都有3元以上價差，因此在油價上漲期間更具吸引力，近期前往好市多加油站加油的會員也明顯增加，甚至台中北屯店還湧現排隊車潮。
🟡全台好市多加油站營業資訊
📍新莊店（提供自助加油服務）
地址：新北市新莊區建國一路138號
營業時間：早上7點至晚上23點
📍中壢店（提供自助加油服務）
地址：桃園市中壢區民族路六段508號
營業時間：早上7點至晚上23點
📍北台中店（提供自助加油服務）
地址：台中市北屯區敦富路366號
營業時間：早上7點至晚上23點
