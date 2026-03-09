2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）熱血沸騰！TEAM TAIWAN中華隊二連勝慶祝優惠狂發，民眾注意，網路瘋傳假訊息也不少，一張寫有迷客夏買一送一、萬波買一送一的假優惠圖表在長輩群組被轉發，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，證實是誤傳，真正的手搖飲料優惠一次看。
迷客夏買一送一？Uber Eats、foodpanda外送優惠開喝
網路瘋傳3月9日迷客夏買一送一是假訊息！
不過《NOWNEWS今日新聞》記者查詢到，Uber Eats外送平台上，迷客夏Milksha台北萬華寶興店有「伯爵紅茶拿鐵買一送一」、「焙香決明大麥買一送一」可以喝；台北中山南西店則有「大正紅茶拿鐵買一送一」、「輕纖蕎麥茶買一送一」。
目前迷客夏也有foodpanda外送優惠碼，即日起至3月17日，單筆訂單消費滿260元、輸入優惠碼「美食棒棒達」，可享「現折80元」好康。提醒大家，本優惠櫃位店不適用唷，優惠有限，贈完為止；活動詳情請以平台公告為主。
萬波買一送一？現折140元外送優惠碼被挖出
網路瘋傳3月9日至3月11日萬波買一送一是假訊息！
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出，萬波島嶼紅茶在Uber Eats有美食外送「現折130元」優惠，滿199元低消、輸入優惠碼「WELCOMEBACK」可享「130元美食金」，適用於首筆回歸訂單。
資料來源：迷客夏、萬波島嶼紅茶、Uber Eats、foodpanda
