這場勝利不僅讓巴拿馬止住開賽二連敗的低迷，更讓A組的晉級情勢陷入混亂。目前A組除了哥倫比亞遭到淘汰外，其餘四支球隊仍有機會爭奪半準決賽的門票。

▲WBC巴拿馬獲勝，戰績提升至1勝2敗，保住了晉級機會。。（圖／美聯社／達志影像）

波多黎各與古巴目前皆以2勝0敗的戰績領跑，兩隊將於週二晚間正面交鋒爭奪龍頭地位。加拿大在輸給巴拿馬後戰績變為2勝1敗，而巴拿馬則提升至1勝2敗，保住了晉級機會。

2026年世界棒球經典賽（WBC）A組賽事在波多黎各聖胡安持續火熱開打。前一晚遭到地主隊波多黎各擊出再見全壘打吞下慘痛敗仗後，巴拿馬隊在今(9)日的生死戰中展現強大韌性，以4：3險勝加拿大隊，順利奪下本屆賽事首場勝利。巴拿馬此役能擊敗強敵加拿大，關鍵在於投手群的穩定發揮。先發投手J.巴雷亞（Jaime Barria）主投3.2局僅失2分，展現了身為MLB大聯盟級投手的經驗與水準。隨後接手的牛棚投手群更是表現優異，合力出賽5.1局僅讓加拿大打線攻下1分，成功鎖定勝局。巴拿馬隊長表示，在前一場被波多黎各D.赫南茲（Darell Hernaiz）擊出再見全壘打後，全隊並未氣餒，反而轉化壓力為動力，在必須取勝的壓力下守住這場珍貴的勝利。巴拿馬隊擊敗加拿大隊，A組的戰況變得極為複雜。由於哥倫比亞在三連敗後已確定遭到淘汰，接下來的每一場比賽都將決定誰能前往邁阿密參加八強淘汰賽。下一戰強碰哥倫比亞力拚小組賽收官戰巴拿馬隊下一場將迎戰已被淘汰的哥倫比亞隊，這場比賽對巴拿馬來說仍是必須拿下的關鍵。而加拿大隊則得一天的休兵日，隨後將強碰地主波多黎各隊。巴拿馬隊教練團指出，雖然目前的晉級主動權不完全掌握在自己手中，但球員們會保持「短暫記憶」，忘記開賽的挫折，全力搶下第二場勝利，並靜待其他場次的結果來決定最終的命運。