2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽C組進入最終命運時刻。對於已經結束賽程的中華隊（2勝2敗）而言，晉級8強的唯一希望寄託在今（9）日晚間7點舉行的「韓澳大戰」。中華隊不僅需要宿敵韓國隊擊敗澳洲，還必須祈禱戰局符合特定的失分率算式。然而，韓國媒體《Nate Sports》賽前特別點名必須小心澳洲陣中的「5位旅韓派大將」，這群熟悉韓國球風的球員，恐成為阻礙韓國勝投、甚至終結中華隊晉級希望的關鍵。
台韓澳三方互咬 失分率成為關鍵
根據WBC大會賽制，若分組出現三隊戰績相同，在比較對戰勝負後，下一項判定標準為「防守出局數的失分率」(失分除以製造的出局數)。這意味著單純的勝負已經不夠，失分與得分的差距將決定誰能前進8強。
中華隊若要以分組第2晉級，最好是澳洲和韓國戰得滿足以下條件：韓國得分達8分(含)以上，澳洲得分達3分(含)以上，因此兩隊都盡可能得分是最好結果。
澳洲隊有多名KBO經歷好手
韓國媒體《Nate Sports》指出，澳洲隊陣中有5名球員擁有韓國職棒（KBO）經驗，這群「旅韓派」球員對韓國投手的球路與戰術瞭若指掌，是今日最難纏的對手：
1. 先發投手：拉克蘭·威爾斯（Lachlan Wells）
身為LG雙子隊亞外新成員，威爾斯去年在培證英雄隊短暫出賽便展現3.15的優異防禦率。他賽前表示，KBO選手雖然打擊積極且戰術多變，但他已有應對之策。
2. 強力重砲：亞力克斯·霍爾（Alex Hall）
效力於KBO二軍球隊蔚山鯨魚的霍爾，是本屆澳洲隊手感最燙的打者。他在預賽3場敲出2轟，包含昨日對日本開轟，火力威猛，絕對是韓國投手必須避開的危險人物。
3. 守備核心：傑里德·戴爾（Jarryd Dale）
KIA 起亞虎隊的新成員戴爾，本屆賽會打擊率2成73並帶有長打，他明確表示：「在WBC我將化身澳洲代表，為了國家會對韓國隊全力以赴。」
4. 中繼大將：柯恩·溫（Coen Wynne）
去年曾短暫效力LG雙子隊擔任替代外援，本屆代表澳洲出賽2又2/3局未失分，控球穩定，預計將在比賽中段登板封鎖韓國反撲。
5.投手老將：沃威克·索波德（Warwick Saupold）
曾於2019-20年效力韓華鷹隊，累積22勝。雖然巔峰已過，但他豐富的國際賽經驗與對韓國打者的熟悉度，仍是不容忽視的存在。
對中華隊而言，今日的立場相當微妙——雖然過去台韓在場上競爭激烈，但今日為了晉級，全台灣球迷必須暫時化身「韓國啦啦隊」。韓國要盡可能打爆澳洲，同時自己也要丟掉3分獲以上的分數，才是對我國的最佳結果。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據WBC大會賽制，若分組出現三隊戰績相同，在比較對戰勝負後，下一項判定標準為「防守出局數的失分率」(失分除以製造的出局數)。這意味著單純的勝負已經不夠，失分與得分的差距將決定誰能前進8強。
中華隊若要以分組第2晉級，最好是澳洲和韓國戰得滿足以下條件：韓國得分達8分(含)以上，澳洲得分達3分(含)以上，因此兩隊都盡可能得分是最好結果。
澳洲隊有多名KBO經歷好手
韓國媒體《Nate Sports》指出，澳洲隊陣中有5名球員擁有韓國職棒（KBO）經驗，這群「旅韓派」球員對韓國投手的球路與戰術瞭若指掌，是今日最難纏的對手：
1. 先發投手：拉克蘭·威爾斯（Lachlan Wells）
身為LG雙子隊亞外新成員，威爾斯去年在培證英雄隊短暫出賽便展現3.15的優異防禦率。他賽前表示，KBO選手雖然打擊積極且戰術多變，但他已有應對之策。
效力於KBO二軍球隊蔚山鯨魚的霍爾，是本屆澳洲隊手感最燙的打者。他在預賽3場敲出2轟，包含昨日對日本開轟，火力威猛，絕對是韓國投手必須避開的危險人物。
KIA 起亞虎隊的新成員戴爾，本屆賽會打擊率2成73並帶有長打，他明確表示：「在WBC我將化身澳洲代表，為了國家會對韓國隊全力以赴。」
去年曾短暫效力LG雙子隊擔任替代外援，本屆代表澳洲出賽2又2/3局未失分，控球穩定，預計將在比賽中段登板封鎖韓國反撲。
曾於2019-20年效力韓華鷹隊，累積22勝。雖然巔峰已過，但他豐富的國際賽經驗與對韓國打者的熟悉度，仍是不容忽視的存在。
對中華隊而言，今日的立場相當微妙——雖然過去台韓在場上競爭激烈，但今日為了晉級，全台灣球迷必須暫時化身「韓國啦啦隊」。韓國要盡可能打爆澳洲，同時自己也要丟掉3分獲以上的分數，才是對我國的最佳結果。
更多「2026經典賽」相關新聞。