行政院長卓榮泰7日現身日本觀賞世界經典棒球賽（WBC），這是1972年台日斷交以來，54年來首度現任閣揆赴日，但卻引起中國不滿，中國外交副部長孫衛東更致電日本駐中大使金杉憲治表達抗議。針對卓榮泰訪日行程，日本內閣官房長官木原稔表示，已說明此為私人行程，日本政府沒有立場評論。根據每日新聞報導，木原稔在9日的記者會上，針對媒體報導卓榮泰於7日訪日並觀看世界棒球經典賽「台灣對捷克」賽事一事表示：「據我所知，台灣方面已說明此行為私人性質。政府不便置評。」關於卓榮泰此行是否與日方有所接觸，木原稔進一步解釋道：「並未與日本政府相關人士有任何接觸。」卓榮泰於8日出席在台北車站舉行的 WBC「台灣對韓國」轉播活動時，曾接受採訪表示：「這是利用休假、自費前往的私人活動。」報導指出，由於日台之間沒有正式外交關係，台灣高層官員訪日實屬罕見。這是自1972年日台斷交以來，首位現職行政院長訪問日本。多個日媒先前預測，中國會對此表達不滿。8日有消息傳出，孫衛東於7日晚間致電金杉憲治，針對卓榮泰訪日一事表達強烈抗議。對此，金杉憲治回應表示：「台灣方面已說明此行為私人性質，日本政府不便置評。」