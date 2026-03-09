我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨籍彰化縣議長謝典霖不放棄「藍白合」、「非綠大聯盟」，昨他在網路節目中指出，若謝家不參選彰化縣長，民眾黨創黨主席柯文哲或黃國昌都是非常適合的人選會。民眾黨彰化縣黨部也表示，地方一直期盼中央級政治人物「御駕親征」，只要藍白願意攜手合作，非綠陣營就有機會在彰化打出漂亮一戰。謝典霖昨晚接受網路節目《下班瀚你聊》專訪時，主持人黃暐瀚問及立委姊姊謝衣鳯參選縣長一事，他透露家族裡不僅爸媽反對，伯父也不支持，且爸爸謝新隆已向國民黨中央高層表態，謝家不會參選縣長。謝典霖指出藍白合作有6成基本盤，建議在「藍白合」前提下，柯文哲或黃國昌是非常適合人選，尤其「柯文哲來最適合，你不覺得很好嗎」？早在民眾黨彰化縣議員吳韋達2日接受《中午來開匯》節目專訪時，就提及國民黨還有些艱困選區或不明選區，笑稱可以考慮「讓柯文哲或黃國昌來彰化選，我覺得這個就很好玩」。彰化縣是六都以外唯一的百萬大縣，對於謝典霖的提議，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭今（9）日表示，以彰化的選舉結構來看，只要藍白願意合作，不論最終人選是誰，都具備相當高的勝選機會。至於縣長選舉「非綠聯盟」的構想，此類合作模式具有一定可行性與潛力，但目前「藍白合」重點仍在議會合作與議長選舉。對於柯文哲或黃國昌都是相當適合參選彰化縣長的人選，温宗諭說，地方基層確曾呼籲中央級政治人物「御駕親征」，透過更高層級的整合與號召，帶動非綠陣營的整體合作與氣勢。未來縣長選舉的合作方向，關鍵仍在人選與整體布局，只要藍白願意攜手合作，彰化非綠陣營就有機會打出漂亮的選戰。