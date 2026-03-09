我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城、政治獻金等案，被限制出境、出海，大兒子從日本東京大學博士班畢業，恰好是「京華城案」宣判日前兩天，為參加兒子的畢業典禮，柯文哲委任律師金（9）日上午向台北地院提呈，聲請解除限制出境出海狀。對此，民眾黨主席黃國昌強調，「說柯文哲（前）主席會逃亡是在侮辱大家的智商」，希望在政治上面大家能多一點人性，這是每個父母都會有相同的心情。針對柯文哲聲請暫時解除限制出境、出海時機敏感、不恰當一事，黃國昌今天上午在政見記者會後受訪表示，每個父母看到自己的孩子在國外留學能拿到學位，希望參加小孩的畢業典禮是人之常情，他在美國取得博士學位時，他的爸媽是第一次遠從台灣飛到紐約參加他的畢業典禮，天下父母心，相信台灣的每個家庭、父母將心比心，都會有相同的感受跟期待。黃國昌直言，東大什麼時候舉辦畢業典禮，不是柯文哲決定的，也絕對沒考慮到台北地方法院什麼時候會宣判，「我必須要再重申一次，說柯文哲主席會逃亡，是在侮辱大家的智商」，柯文哲跟陳佩琪他們的要求非常卑微，就是去參加兒子的畢業典禮，見證兒子取得學位，希望在政治上面大家能多一點人性，這是每個父母都會有相同的心情。