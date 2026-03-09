我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊以5：4擊敗韓國，混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）八局上逆轉兩分砲成為關鍵，加入中華隊僅10天的他，也以超狂打擊表現受封台灣之光，有網友則敲碗「希望台灣發健保卡給費仔」。衛福部健保署回應，需要2個條件。健保署長陳亮妤親自表示，「根據健保法第9條，因此只要費仔在台灣滿足以下兩個要件，第一、在台灣居留滿6個月；第二、在台灣有受僱工作，則可立即投保。完成辦理投保手續後，健保署即同時發給健保卡。」29歲的費爾柴德在8日WBC台韓大戰中轟出一支2分砲，讓中華隊取得領先。對上捷克時，也靠著費仔的滿貫砲一次拿4分，有網友在Threads上發文，若再轟出全壘打，拜託台灣發給他健保卡。2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊8日迎來預賽最終戰，與韓國隊交手，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在8局上把握得點圈機會，一棒逆轉戰局，以4：3領先。