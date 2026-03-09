台灣旗艦級音樂祭「大港開唱」將於3月21日至22日在高雄駁二藝術特區盛大開唱，今年大港開唱卡司陣容超豪華，包含日本歌姬milet、AiNA THE END，台灣天后謝金燕，今（9）日更宣布壓軸巨星就是「虎神」巧虎，連續兩天都將在「KIDS𨑨迌親子區」免費開唱，相當適合家長帶著孩子一起重溫童年！
大港開唱壓軸巨星「巧虎」來了！連兩天免費表演
2026 大港開唱（Megaport Festival）官方今（9）日在臉書宣布「兒童界超級巨星參戰」，兒童學習品牌巧連智旗下明星「巧虎」將在大港開唱登台表演。
大港開唱表示：「當年在電視前跟著唱「可愛巧虎島」的小孩們，現在，已經長大成可以自己買大港票，甚至帶著孩子來音樂祭的爸爸媽媽了。這次，換你把那段旋律，交給下一個世代。」
至於表演的內容，大港開唱也暫時先保留驚喜，「但可以保證，不管你幾歲，都會忍不住一起唱出聲。」
大港開唱「好朋友集合！巧虎的港邊大冒險」
演出時間：2026/3/21、3/22 下午 4:40
演出地點：KIDS𨑨迌親子區（大義公園草皮）
本區無需購票，帶上你的小童軍來集合。
大港開唱卡司一覽
活動時間：2026/3/21、3/22
地點：高雄駁二藝術特區
結束バンド (JP)｜milet (JP)｜謝金燕｜落日飛車｜怕胖團 PAPUN BAND ft. 陽帆｜滅火器 Fire EX. ｜血肉果汁機 ft. 陳亞蘭｜拍謝少年 Sorry Youth ft. AYUNi D (from PEDRO) ｜鄭宜農｜AiNA THE END (JP)｜Hiromi's Sonicwonder（JP, US, FR)｜ Käärijä (FI)｜The Birthday (Kazuyuki Kuhara, Haruki Hirai, Kenji Fujii)｜the band apart(JP)｜李竺芯 ft. 妮妃雅・瘋｜南瓜妮歌迷俱樂部｜康士坦的變化球 KST｜椅子樂團｜Aooo （JP)｜EmptyORio｜HUSH｜TOOBOE(JP)｜海豚刑警｜TSS(FR)｜當代電影大師Modern Cinema Master｜same Sam but different. ( Samjoo 鄭敬儒 X someshiit 山姆 X Sam Yang 楊世暄 )｜NOVELISTS(FR)｜BAND-MAID(JP)｜隨性 Random ft. 婷文｜ゲシュタルト乙女 (urban session) ft. yurinasia｜巨大的轟鳴 Gigantic Roar｜Gummy B X 陳嫺靜｜芒果醬 Mango Jump｜jo0ji(JP)｜AVRALIZE(DE)｜Mong Tong x XTRUX｜P!SCO｜Manic Sheep｜馬克 SAVAGE.M ｜憂憂 ft 奕碩｜Plutato｜MoonD’shake｜庵心自在所｜破地獄 Scattered Purgatory｜喜劇開港單口喜劇｜壓滿俱樂部｜昭霖 & 甜吻吻｜BBFFMF｜黑狼人肉戰車那卡西｜無妄合作社｜FunkyMo ft. 小尾巴｜NEE(JP)｜五月五日 OWALLOIL (KR)｜貓膽汁 CAT’s Bile｜Infernal Chaos｜粉紅噪音｜忘憂水 Wonder Water｜打倒三明治｜COLD DEW｜倒車入庫｜共振效應｜陳以恆｜LEIGHT NINE｜帕崎拉｜漂流出口 Outlet Drift｜DSPS｜KINAKO & 東京中央線｜薄荷葉 ft. JB｜黃宇寒 Han｜debloop｜沈默紳士｜LAWA ft. Angie安吉｜MOTIF HIVE ｜Crescent Lament 恆月三途｜畫室The WLTZ｜Yappy｜Yokkorio｜多米多羅 ft. 可凡｜體熊專科。Major in Body Bear｜黃雨晴｜震樂堂｜洪安妮｜美麗本人 ft. 異鄉人｜馬尾 ft. 立長｜DJ DINDIN｜DJ YU｜DJ GTER｜DJ GAN3DA/DJ N.OERS｜BRADD｜Dac｜DCIV｜Flowstrong｜FRαNKIE阿法｜Lazy Habits｜LEO37｜Robot Swing｜IP Lockers｜DJ QuestionMark｜DJ賴皮MRSKIN｜何勁旻｜陳冠哼光頭火鳥｜光頭美麗｜光頭珞亦｜曾國宏｜許正泰｜呱吉｜迪拉｜李毅誠｜柯家洋｜阿舌｜小堯｜阿賢｜ 宅邦戰隊 F2F 學園祭 VS 派對超人［ 羅百吉 ft. 寶貝｜謝明諺｜C.Holly｜潤少｜LilHAO］｜Brain Youth｜Slow Roast慢熟 (Debby Wang 王思雅、林映辰、郝東東)｜Mr. Kloud｜DJ ChiLL｜蘇俊穎掌中木偶劇團｜DJ Hunter｜DJ ChiLL｜DJ Litro
資料來源：大港開唱
