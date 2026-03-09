我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方於周邊逮到同夥友人江姓男子，並在其身上查獲依托咪酯煙彈1顆。（圖／警方提供）

驚悚！新北市永和區環河西路今（9日）深夜有一對夫妻疑似因口角衝突，女子情緒失控便持西瓜刀在馬路上揮舞。有民眾恰巧開車經過，行車記錄器清楚拍下恐怖一幕。警方獲報到場後，發現涉案女子已離開現場，另周邊逮到一名同夥友人江姓男子，於其身上查獲依托咪酯煙彈1顆。一名網友今（9日）在社群網站Threads上貼出一段行車記錄器畫面，表示半夜開車路過看到有人疑似拿西瓜刀在馬路上晃來晃去，不清楚是找仇人還是隨機攻擊，「我們車經過他還追上來⋯」目測至少有2男1女，其中離最近的是一名女子，「女的眼神超可怕，已報案，永和人請小心。」警方獲報到場，並未發現現場有人持刀，員警擴大範圍於周邊尋找，發現一名可疑的江姓男子，其供稱因友人夫妻間吵架，女方一氣之下才會情緒失控拿刀，而雙方已於警方到場前先搭車離開現場，並未造成人員傷亡。警方後續已掌握涉案人身分，積極追查中。另於江男身上查獲毒品依托咪酯煙彈1顆，全案依毒品危害防制條例送辦。