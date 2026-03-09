我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie在巴黎被圍堵要求簽名，她超無奈求饒。（圖／翻攝自微博）

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie近日受邀參加Chanel2026秋冬大秀，在活動空閒時間她外出到街上逛街，沒想到卻遭到大批粉絲圍堵求簽名合照，為此Jennie露出了相當無奈的表情，直言「你們讓我壓力很大」，但只能硬著頭皮滿足粉絲需求，而畫面曝光後也掀起許多網友討論。Jennie參加Chanel2026秋冬大秀期間，網路上出現許多巧遇影片，曝光的畫面中，可以看到不少粉絲不斷要求簽名與合照，甚至有人情勒Jennie「特地從紐約飛來」，希望女神能滿足自己的要求，面對持續逼近的人群，她顯得相當有壓力，並以英語嚴肅表示：「我可以有自己的時間嗎？這真的讓我壓力很大」、「可不可以放過我」，同時也多次請求大家退後，給她一點空間。儘管神情略顯無奈，Jennie最後仍心軟為現場粉絲簽名，之後在保鑣護送下離開，相關影片在社群平台曝光後，引發網友熱烈討論，不少人呼籲粉絲應尊重藝人的私人時間與距離，避免造成過大壓力。除了爭議事件外，Jennie近期在演藝與時尚領域依舊表現亮眼，今年1月她曾來台參加在台北大巨蛋舉行的金唱片獎頒獎典禮，一舉拿下多項大獎並帶來舞台表演，同時，她在活動期間還大方送給約50名舞者每人一副Ray-Ban墨鏡作為禮物，展現豪氣一面。在時尚圈方面，Jennie被稱為「人間香奈兒」，長期與Chanel合作，其穿搭經常帶動流行話題。此外，她也曾與Haribo推出聯名服飾，持續展現品牌影響力，團體方面，BLACKPINK近期推出迷你專輯《DEADLINE》，並登上Billboard 200第8名，人氣依舊火熱。