2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），台灣2連勝優惠大轟炸。漢堡王急殺買一送一，再加碼8大TEAM TAIWAN優惠券，最便宜雞薯條2份89元起，15塊雞塊99元、雙堡也99元一次整理；摩斯漢堡表示，套餐89元起、2杯飲料99元，免費送摩斯漢堡，本文整理最新速食優惠一次掌握。
漢堡王：買一送一！8大TEAM TAIWAN優惠券一次看
漢堡王早就力挺WBC經典賽應援中華隊，不只有買一送一、套餐優惠，台灣2連勝再急殺8大TEAM TAIWAN優惠券，3月9日至3月29日：
◾️雞薯條2份89元
◾️大份辣薯球＋勁濃起士薯89元
◾️10塊雞塊＋中份薯條99元
◾️10塊雞塊＋5塊雞塊99元
◾️經典脆雞堡＋華鱈魚堡99元
◾️脆洋蔥牛肉堡＋華鱈魚堡99元
◾️Q彈海老堡＋雙起士牛肉堡129元
◾️雙層火烤牛肉堡＋雙層小華堡149元
買一送一、1+1組合69元優惠券！即日起至3月31日，漢堡王「新春好食光」優惠券，開吃雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等點心、多款飲料都「買一送一」；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
即日起至3月17日，全台門市限時開吃「無麵包小肉霸」漢堡套餐優惠！「雙層無麵包小肉霸套餐」139元搭配小薯條＋中飲料、「四層無麵包小肉霸套餐」189元搭配小薯條＋中飲料；加5元還能換購玉米濃湯。
提醒大家，正餐販售時間至打烊前30分鐘（各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）；不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市；特殊折扣恕不提供客製。
摩斯漢堡：套餐89元起、2杯飲料99元！生日慶免費送摩斯漢堡
摩斯漢堡謝謝每一場全力以赴的台灣英雄！眾多優惠一次看：
◾️摩斯套餐89元起！3月18日至3月31日，早餐「摩斯炸蝦堡加大杯摩斯冰紅茶」特價89元（原價105元）、「超級大麥海洋珍珠堡加大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價110元）；再享「方塊薯餅3個」加購價25元。「台灣橙康普蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」三款飲品任選「兩杯99元」特價（原價150元）。
◾️免費送摩斯漢堡！慶祝摩斯漢堡35歲生日快樂，3月12日當天「免費送摩斯漢堡」！各店將於2026年3月12日10:00AM起發放兌換券、當日10:30AM起，憑專屬兌換券可免費兌換「摩斯漢堡（原味）」乙個。
提醒大家，每店限量35份，數量有限、送完為止；每人限領一張兌換券、每一張券限兌換乙個；部分門市未參與此活動、活動詳情請見官網公告。
資料來源：漢堡王、摩斯漢堡
我是廣告 請繼續往下閱讀
漢堡王早就力挺WBC經典賽應援中華隊，不只有買一送一、套餐優惠，台灣2連勝再急殺8大TEAM TAIWAN優惠券，3月9日至3月29日：
◾️雞薯條2份89元
◾️大份辣薯球＋勁濃起士薯89元
◾️10塊雞塊＋中份薯條99元
◾️10塊雞塊＋5塊雞塊99元
◾️經典脆雞堡＋華鱈魚堡99元
◾️脆洋蔥牛肉堡＋華鱈魚堡99元
◾️Q彈海老堡＋雙起士牛肉堡129元
◾️雙層火烤牛肉堡＋雙層小華堡149元
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
即日起至3月17日，全台門市限時開吃「無麵包小肉霸」漢堡套餐優惠！「雙層無麵包小肉霸套餐」139元搭配小薯條＋中飲料、「四層無麵包小肉霸套餐」189元搭配小薯條＋中飲料；加5元還能換購玉米濃湯。
提醒大家，正餐販售時間至打烊前30分鐘（各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）；不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市；特殊折扣恕不提供客製。
摩斯漢堡謝謝每一場全力以赴的台灣英雄！眾多優惠一次看：
◾️摩斯套餐89元起！3月18日至3月31日，早餐「摩斯炸蝦堡加大杯摩斯冰紅茶」特價89元（原價105元）、「超級大麥海洋珍珠堡加大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價110元）；再享「方塊薯餅3個」加購價25元。「台灣橙康普蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」三款飲品任選「兩杯99元」特價（原價150元）。
◾️免費送摩斯漢堡！慶祝摩斯漢堡35歲生日快樂，3月12日當天「免費送摩斯漢堡」！各店將於2026年3月12日10:00AM起發放兌換券、當日10:30AM起，憑專屬兌換券可免費兌換「摩斯漢堡（原味）」乙個。
提醒大家，每店限量35份，數量有限、送完為止；每人限領一張兌換券、每一張券限兌換乙個；部分門市未參與此活動、活動詳情請見官網公告。
資料來源：漢堡王、摩斯漢堡
更多「2026經典賽」相關新聞。