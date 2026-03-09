我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）今（9）晚迎來澳洲和南韓之戰，這一戰也攸關台灣能否晉級，澳洲今年的表現讓眾人跌破眼鏡，不僅讓台灣吃下敗仗，就連日本都贏得辛苦，讓人印象深刻的，是年僅23歲的MLB選秀狀元郎Bazzana，目前他效力於守護者隊，是費仔的隊友，他的夢想是要讓澳洲變成棒球強國，而追蹤他的IG可發現，他還有一名超辣女友，IG有萬人追蹤。2002年出生的Bazzana，目前效力於守護者隊，和幫助中華隊拿下2勝的費仔（Stuart Fairchild）是隊友，Bazzana在2024年美國職棒大聯盟選秀中，被守護者隊以狀元簽選中，在今年的經典賽也有亮眼表現，對上台灣投手張奕，毫不猶豫地敲下全壘打，幫助澳洲隊先馳得點，在和日本的對戰中也展現驚人實力，最後日本以1分險勝。Bazzana曾在《MLB Network》訪問中提到，想讓澳洲成為棒球強國，在MLB選秀以前，他最後一個大學賽季，一人打出26轟，實力不容小覷，而今晚對戰韓國，Bazzana想必也會給韓國不小的壓力。不只是球技驚人，Bazzana可謂愛情事業兩得意，有追蹤他IG就可發現，他有一名超辣女友，兩人不時放閃，女友也是他打棒球的最強後盾。今年經典賽有趣的是，Bazzana在對上中華隊擊出全壘打時，被台灣球迷嚇到，因為無人歡呼，東京巨蛋彷彿變成圖書館。