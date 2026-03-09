我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LaLa昨日突PO與前男友曖昧女性的私訊內容。（圖／Lala IG@lalababy625）

「國光女神」蘇心甯（LaLa）的男友Tommy Chen日前突在IG發長文向她道歉，坦承在交往期間跟其他女生有不當聊天和互動，火速引發關注。Lala也隨後證實已與對方分手，結束7個月戀情。但不料昨（8）日，她突然PO出與前男友曖昧對象的私訊內容，對方聲稱不知道男方有女友，卻又透露曾看到照片後和男方留言恭喜，讓Lala不滿質疑對方心態，火大喊「綠茶不要再來打擾我」。Lala在IG上傳一張與前男友曖昧對象的對話，表示對方特地私訊她，說自己不知道男方有女友，讓Lala傻眼說：「但他的社群其實一直都很明顯有另一半」，而曖昧女性也表示自己有看見，還曾留言說「恭喜」。Lala無奈說有時候好人只是不願撕破臉，自己也是習慣對人溫和善良，「但有些人！卻把別人的教養跟退讓，當成自己可以沒有底線、沒有分寸、沒有道德的理由！」Lala怒批自私又沒邊界感的行為，會對別人造成內心長久的傷害，「我一直都沒有把話說破，但也請你們不要太過份」，並怒喊「綠茶不要再來打擾我」。而在Lala上傳的訊息內容中，可以看到對方先是回應她的限時動態，「請問Lala對方做了什麼？因為他其實一直有約我」，Lala表示知情，對方則說不知道男方有女朋友，Lala馬上說：「可是他貼文應該蠻明顯的，我知道他有說要帶妳出去走走散心。如果妳不知道他有女朋友的話，那真的就不是妳的問題」。不料對方直接回覆Lala「可是他貼文應該蠻明顯的」的這句話說「好像po了一次，我還有恭喜他」，這也成了點燃Lala怒火的導火線。Tommy Chen日前在社群上公開向LaLa道歉，表示：「在我們交往期間，我跟其他女生有過不當的聊天對話和互動，這是我不成熟，也是對妳極大的不尊重」，坦承對Lala造成了很大的傷害，會深刻反省自己的行為，也願意承擔所有責任。而LaLa也證實和男友Tommy已正式分手，她提到「這七個月裡，我付出了最深且最真誠的信任與支持」，雖很感激對方陪她渡過喪父之痛、生活陪伴，甚至一度讓她重新燃起對愛情的希望。不過Tommy交往期間與其他女生有不當的互動，已嚴重踐踏了感情中最重要的道德底線，LaLa遭遇背叛後，表示身心狀態面臨很大的打擊，目前已尋求專業醫療的協助，正努力進行身心修復與健康管理。