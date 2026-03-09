我是廣告 請繼續往下閱讀

世界台灣商會聯合總會第32屆第二次理監事聯席會議，於當地時間3月9日在澳洲雪梨國際會議中心（ICC）隆重開幕。外交部長林佳龍此次擔任總統特使出訪南太平洋友邦吐瓦魯，於過境雪梨期間特別以錄製影片方式向大會致賀，多位澳洲政要出席開幕式，肯定台商在促進台澳經貿與地方發展上的卓越貢獻。林佳龍提前抵達會議場地，並與國策顧問林見松名譽總會長、世總秘書長游政霖及財務長鄭婷文等主要幹部，以及雪梨當地僑領合影致意。林佳龍部長此次奉派擔任賴清德總統特使，在前往吐瓦魯途中過境雪梨。在緊湊的行程中，林部長仍特別在雪梨歌劇院前錄製影片祝福世界台灣商會聯合總會第32屆第二次理監事會議圓滿成功，這不僅是台灣外交部長首度以錄影方式參與海外台商活動，更展現政府對全球海外台商的高度重視，為經濟外交增添實質互動。當天開幕式冠蓋雲集，展現台澳緊密關係。澳方出席政要包括新南威爾斯州（NSW）貿易及中小企業副廳長蘇瓦爾（Emily Suvaal，代表州長柯民思）、新州議會友台小組主席暨影子警政及反恐廳長羅伯茲（Anthony Roberts）下議員等。台灣方面則有僑務委員會委員長徐佳青、駐澳洲代表處大使徐佑典、立法院副院長江啟臣及駐雪梨辦事處處長吳正偉等出席，共同見證全球台商領袖齊聚雪梨。總會長熊強生在致詞中指出：2025年台灣經濟表現令人振奮。受惠於強勁的出口表現，全年GDP成長率已超過8.5%，位居全球領先地位；人均GDP更突破日、韓，成為亞洲高收入經濟體的新標竿。他進一步提到，台灣股市總值已超越3兆美元，名列全球第八，充分展現台灣企業在創新實力與市場信心的厚實基礎。強生表示，在全球供應鏈重組的趨勢下，台灣憑藉穩健的科技實力與民主價值，已成為全球不可或缺的重要節點。特別是在人工智慧（AI）發展的核心領域，台灣半導體與伺服器產業的領導地位，使其成為全球AI基礎建設的中心。他籲請全球台商掌握此絕佳時機，結合各國產業特色，開創台商的新世代優勢。面對全球局勢變動，熊強生強調，台商應團結一致堅守信念，與民主夥伴國家並肩維護和平與繁榮。他同時欣見歐洲、非洲及大洋洲區的新任總會長展現年輕世代的活力，期盼更多年輕台商加入，肩負傳承與創新的任務。世界台灣商會聯合總會成立於1994年，由分布於北美、亞洲、歐洲、非洲、中南美及大洋洲等六大洲的台商組織組成。該組織長期扮演海外台商與台灣之間的橋樑，並深耕當地主流社會，是全球最具影響力的台商民間團體之一。