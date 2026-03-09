我是廣告 請繼續往下閱讀

▲社團法人中華傳愛社區服務協會-傳動據點-繪製生命故事本課程。（圖／社會局提供）

▲台中市西屯區福瑞社區發展協會榮獲衛福部評選之金點之星。（圖／社會局提供）

台中市政府社會局布建534處社區照顧關懷據點，提供健康促進、關懷訪視、電話問安及餐飲服務等多元照顧，積極打造友善高齡城市。其中，豐原區鎌村社區發展協會榮獲衛生福利部頒予「金點英雄獎」，中華傳愛社區服務協會及西屯區福瑞社區發展協會獲得「金點之星獎」，展現台中據點深耕社區、活躍老化成果，績效亮眼。社會局說明，由衛生福利部辦理的「金點獎」評選，被譽為社區照顧關懷據點界的奧斯卡，從全國5,210個據點中遴選而出，競爭激烈。台中獲獎據點在日常服務中持續創新、深化服務內容。例如豐原區鎌村社區發展協會志工督導賴美鳳，帶領長輩與志工發展麻糬、玫瑰鹽、筍乾等在地產業，也陪伴長輩飛往越南旅遊、拍攝學士服畢業照，一圓年輕時未完成的求學夢，從據點成立、資源連結到服務深化都積極投入。至於社團法人中華傳愛社區服務協會（傳動據點），則在商辦大樓中打造一座充滿溫度的都市綠洲，主動串聯周邊診所、商家與大樓管委會，除提供長輩活動空間外，也為大樓上班族提供長輩臨時陪伴與兒少課後照顧等友善服務，成功將原本冷漠的辦公環境轉化為互助共生的社區空間。西屯區福瑞社區發展協會則靈活運用宮廟、里辦公室及醫院場地推動移動式服務，並培育包括85歲楊伯伯在內的10位長輩取得槌球教練證與裁判證。社會局分享，另有行動不便的陸奶奶透過參與健康促進與預防延緩失能課程，體重從100公斤減至77公斤，如今能自行走路到據點，還擔任繪畫課程講師，並登上「阿公阿嬤活力秀」舞台，展現更健康有活力的銀髮人生。社會局長廖靜芝表示，市府持續培力各社區照顧關懷據點深化服務，鼓勵發展社區特色與共生模式，同時透過肌力訓練、科技運用及世代共融等多元活動，落實預防失能與失智，發掘長輩的多元潛能，展現活躍老化的銀髮力量，讓長輩在地樂活、安心享老，共同實踐「幸福台中」的城市願景。