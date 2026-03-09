2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入最後高潮，昨（8）日由中華隊以5：4驚險擊敗韓國，這場比賽也成為全球關注焦點。就連已確定晉級的日本球迷，也在電視機前大讚這場比賽太熱血，中華隊更被比喻為《灌籃高手》的「湘北隊」，隊長陳傑憲更是化身櫻木花道，點燃棒球迷的熱血情緒！
中華隊打韓國根本山王打湘北！超熱血劇情真實上演
昨（8）日中華隊對決韓國的比賽內容，讓日本觀眾大喊：「台灣隊有一種湘北感！」直言這場比賽根本像是熱血體育動漫。先是對手韓國隊派出壓制台灣打線10多年的傳奇左投柳賢振，而台灣則派出新生代王牌投手古林睿煬登板，兩人相差13歲，卻成為各自國家的代表先發，新舊世代之間的對決也讓全場焦點集中。
柳賢振在17年前、年僅22歲時的2009年第二屆經典賽中，曾率隊完封中華隊。但這一次在第二局遭「國防部長」張育成轟出陽春砲，新生代打者完成復仇。
此外，掛帥先發的古林睿煬也繳出先發4局僅失1分的優質表現，一度製造12上12下，只被擊出2支安打、1次保送，也展現出未來扛起台灣10年王牌投手的氣勢。比賽前4局的新舊世代對決，由中華隊暫時取得優勢。
熱血動漫經典逆轉劇情！中華隊成功成為主角
而熱血動漫中，對手當然不會坐以待斃。到了比賽下半場，韓國隊展現韌性，由年輕王牌投手郭彬登板封鎖中華隊打線。第五局古林因手指傷勢導致控球出狀況，出現無人出局一、三壘有人的不利局面，加上用球數達標只能退場，換上旅美小將林維恩中繼。雖然製造雙殺打，但仍讓三壘跑者回來得分，雙方戰成1比1平手。
中華隊在第六局立刻發動攻勢，鄭宗哲鎖定郭彬一記97英里速球，追加一發中左外野陽春砲，暫時以2比1領先。而六局下半則是韓國隊的逆轉秀，朴東原選到四壞球上壘，林維恩以直球三振第九棒金慧成後，遭到韓國開路先鋒金倒永鎖定速球揮擊，一舉擊出兩分全壘打，韓國以3比2逆轉。
郭彬在第七局也遭遇失分危機，隨後韓國派上大聯盟等級投手Dane Dunning。這場韓國派出3名先發等級投手壓制中華隊，兩隊同樣處於命懸一線的處境。
不過在八局上半，Dane Dunning先被中華隊第九棒江坤宇敲出三游間穿越安打，鄭宗哲犧牲觸擊將跑者送上二壘，第二棒陳晨威右外野飛球出局。隨後輪到救世主「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），他敲出右外野方向2分打點全壘打，將比數逆轉為4比3，台灣暫時領先。
而第八局下半韓國隊也立刻還以顏色，金慧成獲得四壞保送後，金倒永從孫易磊手中敲出中外野深遠安打帶有1分打點，再度追平比分。隨後第九局雙方進攻都沒有建樹，比賽進入突破僵局制的延長賽。
陳傑憲根本「櫻木花道」！拚上職業生涯的代跑成功
世界棒球經典賽延長賽採用MLB「突破僵局制」，從第十局開始進攻方直接從二壘有人、無人出局的局面開始攻擊。而這時候台灣隊長陳傑憲成為二壘上的跑者，一度震撼電視機前所有觀眾。
中職會長蔡其昌在臉書發文透露，陳傑憲其實在賽前8小時仍堅定拜託「龍貓」總教練曾豪駒讓他先發上場，展現強烈求勝意志。不過教練團考量他的傷勢與健康，經過一整晚評估後最終未安排先發，而是在比賽關鍵時刻讓他代跑。
而在《灌籃高手》的劇情中，全國大賽山王工業對決湘北隊時，櫻木花道賭上自己的籃球員生涯，不惜一切飛撲救球的模樣，也被球迷類比成第10局突破僵局制時，台灣隊長陳傑憲不顧手指骨裂傷勢，主動請纓上場代跑，全力撲上三壘Safe，最終順利跑回關鍵第5分，成為中華隊贏球的關鍵。
事後陳傑憲也回憶當時賽況：「因為我如果用腳滑壘，我相信出局的機會比較大，所以選擇頭部滑壘。我覺得只要能幫球隊建功，就算真的受傷，即使更嚴重也問心無愧，我覺得一切都值得，因為畢竟這是國家的榮譽。」
中華隊有湘北感！不是因為韓國像山王
社群平台Threads上也有不少台灣網友贊同日本球迷的說法，認為中華隊這場比賽真的很像「湘北隊」。醫師王姿允也在臉書分享看法：「不是因為韓國像山王，而是因為台灣有不放棄比賽的氣勢。」
那麼日本人口中的「湘北感」是什麼意思呢？這個用詞起源於漫畫作品《灌籃高手》，意指看起來並不起眼的隊伍，但氣勢上絕不服輸，團隊爆發力十足，往往能在熱血氛圍下成為黑馬，迎向最終勝利。
