2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入最後階段，中華隊在昨（8）日以5：4比分擊敗宿敵韓國隊，戰績確定為2勝2敗，能否晉級還得看今日韓澳大戰結果。但在WBC經典賽開打前，一名叫做「萊芙」的可愛薩摩耶犬，被主人拍攝一支預測中華隊比賽結果的短片，沒想到精準預測中華隊4戰結果，相關影片引發大量討論，累積百萬人朝聖，而飼主昨晚也發聲，透露其實是張育成粉絲，還笑說已經幫萊芙「加菜了！」
「神犬萊芙」薩摩耶神預測經典賽！中華隊4戰全中吸萬人朝聖
IG帳號@lifewang_samoyed在5天前上傳一則短片，影片中一隻名叫「萊芙」的薩摩耶犬預測中華隊在經典賽戰績，神預測中華隊會先2敗再2勝，在前幾日中華隊連敗給澳洲、日本後，球迷開始關注起「神犬萊芙」的預測影片，祈禱中華隊後續真的可以接連勝利，沒想到昨日真的打敗韓國隊，瞬間讓「薩摩耶」一詞衝上Google熱搜。
影片曝光至今，已經吸引百萬網友朝聖搶看，紛紛留言大讚「100%命中！太神」、「來看神犬」、「神狗請受我一拜」、「你好棒，我要捐飼料給你」、「薩摩耶以後就是我最喜歡的狗」、「你家寶貝全部預測中耶！你們要紅了啦」。
萊芙飼主是張育成粉絲！贏球後首發聲：加菜了
面對外界的關注，萊芙的飼主也透過IG限時動態回應，透露今年也有飛往東京現場應援，昨晚對上韓國勝利後，也有遠端與萊芙進行視訊，表示遠在台灣的萊芙也在開心慶祝，興奮地仰頭「嗷嗚」，更笑說「大家放心，她今天有加菜了」。
飼主也透露自己其實是張育成粉絲，更期望未來中職可以多舉辦寵物日，讓他們能夠帶著萊芙進場支持。另外面對粉絲們想「加罐罐」給萊芙，飼主笑說「我真的好害怕會變大胖子」，表示好意心領了，若是真的想送罐罐可以改捐贈給流浪動物救援機構，也希望未來大家可以一起進球場看棒球，不論是支持哪一隊、哪一個球員。
薩摩耶 samoyed | 萊芙．life
IG帳號@lifewang_samoyed在5天前上傳一則短片，影片中一隻名叫「萊芙」的薩摩耶犬預測中華隊在經典賽戰績，神預測中華隊會先2敗再2勝，在前幾日中華隊連敗給澳洲、日本後，球迷開始關注起「神犬萊芙」的預測影片，祈禱中華隊後續真的可以接連勝利，沒想到昨日真的打敗韓國隊，瞬間讓「薩摩耶」一詞衝上Google熱搜。
影片曝光至今，已經吸引百萬網友朝聖搶看，紛紛留言大讚「100%命中！太神」、「來看神犬」、「神狗請受我一拜」、「你好棒，我要捐飼料給你」、「薩摩耶以後就是我最喜歡的狗」、「你家寶貝全部預測中耶！你們要紅了啦」。
面對外界的關注，萊芙的飼主也透過IG限時動態回應，透露今年也有飛往東京現場應援，昨晚對上韓國勝利後，也有遠端與萊芙進行視訊，表示遠在台灣的萊芙也在開心慶祝，興奮地仰頭「嗷嗚」，更笑說「大家放心，她今天有加菜了」。
