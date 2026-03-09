我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化縣議長謝典霖近來因「姊弟之爭」常躍上新聞版面，昨晚他接受網路節目專訪時稱自己是「靠爸族」，如果沒有家族的支持，他和姊姊謝衣鳯就只是「一般路人」。他並透露，自己名字從「霖」改為「林」，就是因父親怕他桃花太旺，但他認為桃花泛指人緣，政治人物若沒桃花「連選都不用選」，所以去年房子過戶時，又把名字改回「霖」。謝典霖昨（8）日晚間接受網路節目《下班瀚你聊》專訪時，大談與姊姊謝衣鳯價值觀的差異，他指姊姊現在的行為模式，就像自己20幾歲剛當民意代表時，好聽話和真話都分不清楚，「沒有出社會的人很天真，浪漫可愛但不切實際」、「有過家庭才知柴米油鹽醬醋茶的辛苦」。謝典霖說，他們姊弟能有今天的資源，都是因為有父母與長輩，如果沒有家族的支持，姊弟倆「就什麼都不是」、「只是一般的路人」，父親早在國民黨主席鄭麗文當選後，就向黨中央表明謝家不參與下屆縣長選舉，謝衣鳯不能天真地不顧家族共同決定，一意孤行。謝典霖透露，家裡一直是爸爸說了算，不只姊弟參選與否由長輩決定，自己改名也是爸爸一句話！他透露幾年前從「謝典霖」改名為「謝典林」，就是爸爸覺得他桃花多，所以把「霖」的雨水拿掉了。但他主張「桃花很有用」，不能只看和女生的關係，桃花也代表人緣，「有桃花，選民才會支持」，若藝人、政治人物沒有桃花，看起來就會很討人厭，根本連選就不用選了，所以去年房子要過戶的時候，他又把名字改回來。