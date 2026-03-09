我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多明尼加陣中明星外野手索托（Juan Soto）在七局下敲出決定性的兩分砲，讓比賽畫下句點，目前在經典賽繳出.429高打擊率。（圖／美聯社／達志影像）

沒有人想當孤膽英雄，這種無私的「化學反應」正是他目前在經典賽繳出.429高打擊率的原因，這與他在2025年大聯盟賽季僅有.263的表現有顯著落差。

2026年世界棒球經典賽（WBC）於台灣時間週一（9日）上演一場實力懸殊的對決，奪冠大熱門多明尼加共和國展現恐怖火力，以12：1大勝荷蘭隊。索托在賽後受訪時，對比了他在職業聯賽與國家隊的經歷，特別稱讚目前的團隊氣氛是他職業生涯至今的「頂點」，這番發言由於未提及目前效力的紐約大都會隊（New York Mets），引發外界對於他去年球季在紐約過得並不開心的揣測。索托在賽後媒體聯訪時，細數了自己職業生涯最開心的時光。他提到2019年效力華盛頓國民隊時奪下世界大賽冠軍，以及2024年效力紐約洋基隊一路殺進決賽的經歷，稱那兩支隊伍是他打球最快樂的時刻。值得注意的是，他完全略過了2025年效力紐約大都會隊的經歷。外界分析，這可能與大都會去年賽季末遭遇邁阿密馬林魚隊關鍵重擊，導致無緣季後賽的失落感有關，加上傳聞他與林多（Francisco Lindor）之間存在休息室緊張關係，種種因素都反映在索托的沈默中。本屆多明尼加國家隊被譽為史上最強陣容，由準名人堂球星亞伯特·普荷斯（Albert Pujols）擔任總教練，名將尼爾森·克魯茲（Nelson Cruz）出任總經理。陣中集結了索托、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）及馬查多（Manny Machado）等頂尖球星，全隊合計入選過28次明星賽及奪下19座銀棒獎。索托強調，雖然隊上巨星雲集，但大家相處得像家人與朋友，除了多明尼加的強勢表現，週日其他賽區也呈現兩極化戰況。在休士頓舉行的比賽中，墨西哥隊展現殘暴火力，靠著先發投手泰觀·華克（Taijuan Walker）前5局的無安打壓制，加上打線全場狂轟，最終在第6局由奧內拉斯（Julian Ornelas）擊出兩分砲，以16：0「扣倒」巴西隊提前結束比賽，墨西哥順利取得2勝0敗。巴西則以0勝3敗慘遭淘汰。另一場關鍵對決則是日本隊以4：3險勝澳洲隊，奪下二連勝。此外，巴拿馬隊在經歷雨天延賽後，驚險以4：3擊敗加拿大隊，拿下小組賽首勝，保住晉級八強的一線生機。