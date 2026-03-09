2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽戰況持續升溫，日本與澳洲8日激烈交手，最終日本以4比3驚險拿下勝利，這場比賽也讓外界重新評估澳洲實力。財經網美胡采蘋在臉書發文表示，日本對上澳洲都打得如此艱難，顯示澳洲實力不容小覷，中華隊首戰輸給澳洲未必算差。今晚韓國、澳洲隊將對決，若韓國接下來擊敗澳洲，台、韓、澳三國陷入互咬情況，將以「防守出局數失分率」決定晉級名額，中華隊仍有望晉級8強。
經典賽激烈對戰！「日本險勝澳洲」引熱議：中華隊輸得不冤
財經網美胡采蘋昨日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，日本隊打澳洲這場比賽幾乎是驚險過關，從賽況來看澳洲實力確實不容小覷，「即使到了九局上，澳洲竟然還從大勢手上打出兩支一分全壘打，超嚇人」，因此她認為，中華隊首戰以0比3敗給澳洲，其實表現不算是太差，接下來韓國對上澳洲的比賽結果更是充滿變數，戰局相當「懸疑」。
貼文曝光後，不少網友紛紛留言討論澳洲隊的實力，「輸給澳洲真的輸的不冤啊，毫無懸念，沒想到澳洲防守這麼強」、「今年澳洲真的很猛」、「澳洲投手群各個猛」、「日本都打得這麼辛苦」、「澳洲看起來是C組黑馬」、「本屆死亡之組不是叫假的」。
經典賽澳洲隊為何這麼強？球迷分析2優勢：有夠硬
另一方面，也有球迷在PTT棒球版好奇發文詢問，為何澳洲隊表現如此強勢？原PO表示，觀察目前已結束的C組賽事後，感覺澳洲隊「有夠硬」，雖然隊中幾乎沒有美國職棒大聯盟（MLB）球員，整體名氣看起來甚至與世界12強等級相近，但本屆賽事投打表現都相當出色，因此好奇澳洲為何能打出如此競爭力？也預測了韓國隊今晚面對澳洲可能會陷入苦戰。
討論串中球迷提出不少看法，有人認為澳洲隊體格條件就已占優勢，「白人的漢草（體格），光擊球初速就有差」、「問就是基因輾壓」、「澳洲就白人後代啊，如果又走美式訓練，就很容易變強」。
除了體能因素外，也有球迷提到賽程與狀態的差異。目前澳洲職業棒球聯盟（ABL）正規賽季才剛結束，因此球員整體仍處在高強度比賽節奏之中，與部分國家球員在休季或調整期相比，狀態自然更為火熱。
經典賽C組預賽戰況出爐！中華隊晉級最佳劇本曝光
回顧C組目前戰績，澳洲隊首戰以3比0擊敗中華隊，接著又以5比0完封捷克，第三戰則以3比4敗給日本。接下來澳洲將在今晚對戰韓國，而這場比賽結果也將直接影響中華隊能否晉級8強。
若韓國最終擊敗澳洲，C組可能出現台灣、韓國與澳洲三隊互咬的情況。依照大會規定，若分組戰績出現三隊並列，下一個判定標準將採用「防守出局數失分率」，也就是以總失分除以球隊製造的總出局數來計算，因此每一場比賽、甚至每一分得失都可能左右晉級情勢。
中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇也分析，中華隊若想順利晉級，最理想的比數情境為「韓國8比3澳洲」或「韓國9比3澳洲」。也就是說，韓國不只需要贏球，還要拉開分差，同時讓澳洲至少拿到3分，這樣中華隊在失分率的比較上才可能占優勢，爭取晉級複賽的機會。
回顧C組目前戰績，澳洲隊首戰以3比0擊敗中華隊，接著又以5比0完封捷克，第三戰則以3比4敗給日本。接下來澳洲將在今晚對戰韓國，而這場比賽結果也將直接影響中華隊能否晉級8強。
若韓國最終擊敗澳洲，C組可能出現台灣、韓國與澳洲三隊互咬的情況。依照大會規定，若分組戰績出現三隊並列，下一個判定標準將採用「防守出局數失分率」，也就是以總失分除以球隊製造的總出局數來計算，因此每一場比賽、甚至每一分得失都可能左右晉級情勢。
中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇也分析，中華隊若想順利晉級，最理想的比數情境為「韓國8比3澳洲」或「韓國9比3澳洲」。也就是說，韓國不只需要贏球，還要拉開分差，同時讓澳洲至少拿到3分，這樣中華隊在失分率的比較上才可能占優勢，爭取晉級複賽的機會。
