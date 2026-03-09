我是廣告 請繼續往下閱讀

▲社子島自救會聲明下午1點在北市府大門口抗議。（圖／吳翊緁攝）

3年不聞不問？李四川喊冤：他們不願見我

台北市副市長李四川今（9）日下午主持任內最後一次都市計畫委員會，卻遭社子島自救會成員轟，過去3年沒有作為，卻在卸任前一天上演政治秀，上午前往蔣萬安官舍陳情，下午更是在北市府大門口抗議；對於北市府的最後一場會議，李四川被問及心情表示，不管到哪裡去，市政府都是他的娘家。李四川為讓都委會委員社子島區段徵收開發範圍及抵價地比例40%部分，有利後續正式審議推動，今下午主持任內最後一次都市計畫委員會，卻遭社子島自救會痛批，李四川就任3年多以來，對於居民要求修正柯文哲把社子島居民「輾過去」的離譜都市計畫草案、完整保留現有聚落的訴求，完全沒有作為和溝通，卻刻意選在卸任前一天，以無法做成決議的報告案形式，公開聽取完全不符社子島居民訴求的社子島案進度。社子島自救會聲明，將偕同民間團體、學者專家拒絕配合李四川選舉秀，拒絕參與下午兩點都委會會議，下午1點更是在北市府大門口抗議。針對最後一場在北市府的會議，李四川被問及心情時回應，不管到哪裡去，市政府都是他的娘家，「我一生之中，大概在台北市政府工作將近30年，這棟樓還是我當工地主任把它蓋起來的，對這裡當然有很大的感情，但是人生絕對有上台，也有會下台，也會有離開，心情保持很平常」；至於被問及有沒有放心不下的事情？李四川回應，「我沒有什麼放不下，我離開是要雙北能夠繼續往好的方向來進行」。對於社子島自救會的控訴，李四川表示，社子島地區的學者、自救會有提出很多地方希望劃進再發展區，這件事要經過都委會來做審查，下午的會議最主要是安排報告案，讓所有的委員先行了解，哪一些要劃成再發展區，形成共識以後再進行審查。李四川直言，他們也許不了解今天主要是要解決他們提出來的問題，才會進行抗議，至於自救會所說的「3年都沒有跟他們溝通」一事，「我想我好多次希望能夠跟他們自救會見面，但他們只願意跟市長見面，跟我這個主持都委會的主持人，他們不願見我。」李四川強調，如果真的是為了選舉，他今天就可以離開，不必開這個會，因為需要審查的狀況、陳情者大概上千份，需要一件一件梳理，最起碼要能夠盤點濃縮，在定了幾個原則後，往後各個委員再審查，就比較可以確定。今天的會議去年農曆過年前就已經確定，希望社子島可以兼顧居民的要求，也希望這塊地方可以盡快去做開發，最起碼不要和台北市好像是兩個不同地方，「這是我一直想要盡快解決的」。