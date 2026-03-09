我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄鼓山區美術東四路出現驚險一幕！3月7日晚間，一名身穿橘衣的阿嬤不只單手騎單車，另一手竟還拖著「點滴架」在車陣中穿梭，往前騎行的同時，藥袋還跟著劇烈晃動，周遭駕駛見狀紛紛減速閃避，深怕地面不平導致阿嬤連人帶架摔倒。對此，警方表示，此舉已違反《道路交通管理處罰條例》，雖未接獲報案但將依事證舉發，最高可處1200元罰鍰。事發在3月7日晚間，高雄鼓山區美術東四路，監視器拍下，大馬路上，只見一名身著橘色上衣的阿嬤，一手穩住腳踏車龍頭，另一手竟然緊緊抓著一只掛有點滴藥袋的移動式點滴架，在車水馬龍的大馬路上緩緩前行。隨著踏板踩動，點滴架上的藥袋也跟著劇烈晃動，讓路過騎士與駕駛人無不看傻了眼，紛紛自動減速避讓。目擊民眾將這段畫面發上網，傻眼驚呼「阿婆是從醫院逃出來的嗎？」引發網友熱議，不少人紛紛歪樓打趣道「阿嬤平衡感超好」、「看起來比住院醫師還健康」、「這是哪家醫院的吊點滴架子，輪子很滑順喔」，甚至有人笑稱「這算是一種六輪車嗎？」、「第一次看到把點滴架當輔助輪的」。不過，這段看似奇趣的畫面也讓許多網友替醫護人員捏了一把冷汗，擔心後續的責任問題，紛紛留言感嘆「主護要寫檢討報告囉」、「阿嬤的主護應該會原地辭職」、「完蛋了有單位要被檢討了」。更有網友嚴肅提醒「醫院找不到病人、護理人員會有法律問題喔！這不是開玩笑的！」，也有人開玩笑說醫師看到這幕可能會想「醫生我今天有點不舒服先請假回家休息」，或是預言「阿婆點滴回血了自然會回去找護理師的」。警方指出，儘管目前尚未接獲正式民眾報案，但阿嬤單手撐點滴架騎車的行為顯然已經觸法。根據《道路交通管理處罰條例》第73條第1項第4款規定，這類駕駛行為屬於「以其他危險方式駕車」，警方後續將可依照現有的監視器畫面與相關事證，直接對該名阿嬤製單舉發，最高恐面臨新臺幣1200元的罰鍰。