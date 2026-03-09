我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀因具備中國籍配偶身分，上月初就職以來，屢遭民進黨質疑立委資格。民眾黨創黨主席柯文哲日前自曝，黨內曾做民調，中配即使拿到中華民國身分證，是否也不該擔任立委？結果超過50%受訪者贊成，反對者僅3成多。對此民眾黨主席黃國昌說，該民調是黨中央所做，他也看過，等完整報告出來再擇期說明。黃國昌今說，這份民調是由民眾黨中央政策會所執行，他本人也看過相關內容。不過目前黨內正在整理較完整的分析報告，因此暫時沒有掌握最終數字，等完整報告完成後，應會比照過去重大議題民調的做法，由政策會或黨團召開記者會對外說明。至於中國籍配偶參政問題，黃國昌指出，相關制度過去運作多年，其實相當穩定，即使在前總統蔡英文執政期間，也未曾出現重大爭議。然而同樣的法律與制度，在總統賴清德上任後，卻出現截然不同的政治氛圍，甚至成為對在野黨進行政治攻擊的工具，令人感到困惑。黃國昌表示，民眾黨多次表達對此現象的憂慮，認為相關議題不應被操作為撕裂社會的政治工具。他強調，台灣社會應以制度為依據處理問題，「該怎麼解釋就怎麼解釋」，而不是隨著政治需求改變說法。他指出，許多在台生活的中配已在這片土地落地生根、養育下一代，對台灣社會有所貢獻。面對相關爭議，更應回到制度與法律層面討論，而非透過政治操作激化對立。