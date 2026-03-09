我是廣告 請繼續往下閱讀

被毀滅的能源心臟

居民：這是一場「反人類罪」

▲德黑蘭民眾要戴上口罩才敢外出。（圖／美聯社／達志影像）

逃離「燃燒的德黑蘭」

健康警告與人道危機

美國與以色列在2月28日對伊朗進行聯合空襲，展開中東戰事。以色列在當地時間7日開始空襲伊朗首都德黑蘭多處燃料儲存設施，使得德黑蘭的天空被厚重的黑煙遮蔽，煤灰覆蓋了街道與車輛，陽台積滿黑色黏稠物，有毒空氣充斥著整座城市，民眾被迫在白天開燈才能視物，有如身處災難片之中。根據衛報報導，在這一波攻擊當中，德黑蘭及其周邊共有四處儲油庫與一處石油後勤基地遭襲。地方當局證實，僅其中一個地點就有6人死亡、20人受傷。公民記者分享的影片顯示，德黑蘭夜空被巨大火球點亮，清晨仍有濃煙不斷從設施中竄出。8日上午德黑蘭降雨，當局警告可能出現有毒酸雨，許多居民醒來後感到喉嚨劇痛、眼睛灼熱。發給衛報的訊息與錄音當中，有居民形容當地情況宛如「世界末日」。德黑蘭的天空被濃煙遮蔽，就連陽光都看不見，居民必須在白天開燈才能看清路。一名化名為內金（Negin）的社運人士表示：「情況非常可怕，很難形容。煙霧籠罩了整座城市。我嚴重呼吸困難，眼睛和喉嚨都在灼痛，很多人也有同樣的感覺。」他表示，許多地方原本重新開門後來又關閉，因為「根本無法在戶外停留。」內金外出買口罩和吸入劑時發現：，「連口罩都變得很難找了。我請求有能力的人，尤其是外國媒體，反映這個狀況。人們在這種條件下該怎麼辦？這真的是反人類罪行。」她補充道，物價正在飆升，一個呼吸噴霧器要價85萬托曼（約台幣130元），許多領日薪的勞工根本負擔不起，糧食也開始短缺。另一名餐廳老闆梅迪（Mehdi，化名）住在德黑蘭西區。他說，害怕吸入毒氣或接觸任何物體的感覺，就像新冠疫情期間一樣。「我們甚至害怕清理窗戶和陽台。到處都是煤煙，我們甚至不想戴著手套去碰。我的眼睛在灼痛，我看向外面，看到沒有戴口罩的人仍在過日常生活。我沒有那麼勇敢。空氣中有一種我無法形容的味道。」他打算離開這座城市，在確定水源安全之前，他的餐廳也不會為顧客提供食物。住在德黑蘭南部、39歲的梅赫娜茲（Mehnaz）描述了7日深夜試圖逃離的驚魂記。由於政府封鎖網路，她無法得知哪裡受襲，只能開車盲目尋找出口，卻看見沙赫爾雷（Shahr-e Rey）煉油廠方向火光沖天。她以為那只是另一場爆炸，繼續往前開，並不知道石油庫已被擊中。由於政權實施網路封鎖，她完全不知道哪些地方遭到攻擊。「德黑蘭在燃燒，濃煙充斥街道。即便關上車窗，厚煙仍會滲進車內。我不知道該留在室內，還是冒著火焰開車逃離。我甚至沒有口罩。」到了8日上午，梅赫娜茲認為已經不可能留在德黑蘭，決定逃往省外的父母家，驅車前往時，加油站大排長龍且限額供油，「沙赫爾雷油庫居然還在燒，太瘋狂了，因為晚上看起來像白天，白天卻暗得像新月之夜，非常非常黑，就像我們的未來一樣」，「離開時我注意到天空中連一隻鳥都沒有。你知道人們怎麼說嗎？當鳥兒拋棄你，你就真的孤立無援了。」伊朗環境機構建議德黑蘭居民留在室內。紅新月會也警告，有毒化學物質可能導致酸雨並傷害皮膚和肺部，建議人們避免開啟空調或在降雨後立即外出，也呼籲保護裸露的食物。德黑蘭省長建議民眾在戶外佩戴口罩。旅居英國的伊朗血液腫瘤學家庫爾達斯提（Shahram Kordasti）警告，這些有毒氣體和細微懸浮粒子可能刺激眼睛和呼吸道，加重哮喘、肺部疾病和心臟病，並增加某些癌症的風險。