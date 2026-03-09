我是廣告 請繼續往下閱讀

受伊朗由哈米尼次子接手最高領袖的消息影響，全球油價隨即上漲，台北股市今（9）日迎來資金大逃殺，早盤一度下殺到31529.36點，下跌2070.18點，創下史上盤中第二大跌點，終場下跌1489.12點或4.43%，收在32110.42點，創下史上第四大收盤跌點，再度失守月線關卡，成交量為8083.3億元。櫃買指數同步開低走低，櫃買指數開盤盤下跌3.6點、來到302.89點，盤中最低來到285.18點，失守300點關卡，終場下跌17.53點或5.72%，收在288.96點，失守5日、月現，季線關卡失而復得。今日多檔個股被打到跌停板，加權指數有57檔至跌停價，櫃買指數則是有53檔；個股成交量排行榜前五名為：群創、華邦電、陽明、台塑、友達；個股成交值排行榜前五名為：台積電、台達電、群創、聯發科、鴻海。權值股全軍覆沒，權王台積電以1775元開出，盤中最低一度來到1770元，下跌120元，創下史上最大跌勢，不過最後一盤有買單挹注，終場下跌80元或4.23%，收在今日最高價1810元，拖累大盤指數就有627點；台達電以1210元開出，盤中最低一度來到1195元，終場下跌100元或7.59%，收在1220元，拖累大盤指數就有80點；鴻海下跌12.5元或5.61%，收在210.5元。PCB族群掀起跌停潮，欣興、騰輝電子-KY、達航科技、志聖、台燿、南電、金居、華通、亞泰金屬、尖點、聯茂、德宏被打到跌停板，鉅橡、定穎投控、景碩下跌逾9%。記憶體族群同步走低，旺宏、南亞科被打到跌停板，力積電下跌逾7%，華邦電下跌逾5%；模組廠也同步走低，群聯下跌逾9%，品安、凌航下跌逾4%，商丞、十銓、創見下跌逾2%。不過仍有逆勢走高族群，就是油價走高受益股，油電燃氣類股指數上漲9.3%，多檔攻上漲停板，新海、台塑化、欣高、山隆、欣天然攻上漲停板，大台北上漲逾7%，全國上漲逾6%。塑化股也同步走高，台塑化、中石化、台達化攻上漲停板，台苯上漲逾8%，華夏上漲逾6%，台聚上漲逾5%，亞聚上漲逾4%。不過小資族趁機大撿便宜，零股交投氣氛熱絡，指標股台積電（2330）以及元大台灣50（0050）最受喜愛，開盤不到兩小時，成交股數突破千萬股，0050零股成交量終場4833萬股，台積電則是來到1699萬股。