羽絨外套一堆人穿錯了！專家找到最暖穿法：實測認證了

結果顯示驚人，襯衫者的體溫明顯高於穿厚毛衣者，大大破解過去「穿越多越好」的迷思。

▲日本知名綜藝節目《その差って何ですか？》曾實測，發現穿著羽絨外套前，若內搭是襯衫者，體溫明顯高於穿厚毛衣者。（圖／TBS《この差って何ですか？》截圖）

。換句話說，讓羽絨衣越貼近皮膚，以此增加接觸體溫的機會，才能讓薄膜越來越厚，保暖效果也會更好。

▲專家建議穿著羽絨外套時，內搭衣物改選薄上衣，可以讓羽絨外套保暖效果更良好。（圖／NOWNEWS資料照）

羽絨外套真的比較暖？UNIQLO實驗證實：5分鐘內暖全身

羽絨衣則是呈現不同結果，其在5分鐘內溫度升高後，約半小時都可以維持在33度至34度，表現出色超越羊毛大衣，也證實了羽絨衣的保暖效果更持久。

今（9）日受到冷氣團影響，全台天氣轉為濕冷，北部低溫有機會跌至10度，不少民眾再度穿上羽絨外套保暖身體，但若搞錯穿法反而會讓保暖效果大打折扣。過去UNIQLO曾進行實測，發現羽絨外套比起羊毛大衣保暖持續時間更久，5分鐘就可以立即讓溫度升高，，證實在羽絨外套搭配緊貼肌膚薄上衣更保暖。不少民眾在穿上羽絨外套前，還習慣多穿很多內搭衣服，但過去日本知名綜藝節目《その差って何ですか？》（為什麼會有這個差別？）中，節目組進行實測，讓兩名測試者分別穿上薄襯衫、厚重毛衣，外套再套上羽絨外套，在10度的環境下待30分鐘，最後透過紅外線熱像儀觀察與檢查。不過兩者差異是怎麼來的？日本自然療法名醫川島朗表示，羽絨、羊毛等材質保暖原理都是靠人體熱度傳導，在不透氣的布料中膨脹，會形成一層暖空氣層，藉此隔絕冷空氣值得一提的是，日本服飾品牌「UNIQLO」曾進行實驗，但根據實驗結果發現，羊毛大衣雖然一開始溫度略高，卻在10分鐘後逐漸下降；