若韓國投手群完美無失分（失0分），韓國打線必須攻下5分以上。





若韓國投手群失1分，韓國打線必須攻下6分以上。





若韓國投手群失2分，韓國打線必須狂轟7分以上，才能在失分率上超越台灣與澳洲。





▲大聯盟狀元郎巴札納領軍的澳洲打線不容小覷。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國與澳洲之戰牽動中華隊能否順利搭上前往邁阿密的班機，朝著8強複賽挺進。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽迎來最終大結局！在中華隊以2勝2敗結束小組賽後，全台球迷的目光全數聚焦在今（9）日登場的「韓澳大戰」。目前陷入1勝2敗絕境的韓國隊，不僅背負著「非贏不可」的壓力，韓媒更絕望地披露了極度困難的晉級劇本，韓國隊只要在這場比賽失掉3分，就會瞬間宣告淘汰出局。韓國在C組面臨生死存亡的邊緣，目前戰績為1勝2敗。他們首戰雖然以11：4大勝捷克，但隨後接連敗給日本（6：8）與中華隊（4：5）。韓國隊若能在9日擊敗澳洲，將與台灣、澳洲形成3隊同為2勝2敗的互咬僵局。在勝敗相同的情況下，將比較三隊對戰的「最低失分率」來決定晉級名額。對台灣球迷而言，這意味著只要澳洲隊能在韓國投手手中「硬摳下3分」，韓國就將退出晉級競爭行列，大大增加中華隊挺進邁阿密的機會。要將澳洲猛悍的打線壓制在2分以內，對韓國投手群絕對是地獄級的考驗。尤其東京巨蛋的特殊氣流，讓韓國隊吃足了苦頭。韓國隊在這3場比賽中，總共被敲出8發全壘打！韓國隊前3戰總共丟掉17分，其中高達12分是因為全壘打所失去的。為了嚴防全壘打慘案重演，韓國派出效力於LG雙子隊的左投孫周永擔任先發。孫珠瑛去年在KBO聯賽的滾飛比高達1.64，是一名極具壓制力的滾地球型投手。此外，對戰捷克先發的蘇珩準也在牛棚待命，試圖聯手封鎖澳洲火力。面對這場「失3分就再見」的殘酷戰役，孫周永坦言背負著極其沉重的壓力，他強調：「必須盡可能不失分，絕對要在不掉分的情況下贏得比賽，我必須全力投球，寧願投出保送，也要把球控在最犀利的位置。」雖然壓力山大，但孫周永在韓國職棒的季後賽中一向以強心臟著稱，生涯在季後賽出賽5場，防禦率僅2.45。他自信地表示：「雖然這是一場壓力很大的比賽，但我在LG雙子隊時也曾在這種危機中挺過來，我會好好調整狀態上場投球！」