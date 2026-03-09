我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（9）日上演資金大逃殺，在地緣政治的影響下，國際油價再度走高，衝擊美國股市上週五的表現，連帶亞洲股市今日連袂走跌，台股一度重挫2070.18點，創下史上盤中第二大跌點，僅次於2025年4月7日盤中的2086.2點。觀察台股歷史表現，盤中跌點最大的為2025年4月7日的2086.2點，受到美國總統川普宣布「解放日」的關稅政策影響；第二大跌點則為2026年3月9日的2070.18點，受到美伊戰爭爆發，國際油價上漲的影響；第三大則為2024年8月15日的1854.59點，受美國經濟衰退疑慮的影響。至於收盤跌點的排行，第一名為2025年4月7日的2065.87點；第二名為2024年8月5日的1807.21點；第三名為2025年3月4日1494.77點；第四名為2026年3月9日的1489.12點。櫃買指數同步開低走低，櫃買指數開盤盤下跌3.6點、來到302.89點，盤中最低來到285.18點，失守300點關卡，終場下跌17.53點或5.72%，收在288.96點，失守5日、月現，季線關卡失而復得。今日多檔個股被打到跌停板，加權指數有57檔至跌停價，櫃買指數則是有53檔；個股成交量排行榜前五名為：群創、華邦電、陽明、台塑、友達；個股成交值排行榜前五名為：台積電、台達電、群創、聯發科、鴻海。