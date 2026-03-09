南投縣杉林溪森林遊樂區今（9）日中午發生嚴重遊園車墜谷事故，一輛遊園巴士在園區道路行駛時疑似偏離車道滑落邊坡，落差約3、40公尺，包含司機共造成8人輕重傷，其中66歲陳姓男子送醫後仍宣告不治，目前事故原因仍待進一步調查。事故發生後，一名網友回憶去年就曾在杉林溪搭乘遊園車，當時車輛在轉彎處突然緊急煞車、車輛熄火，險些整車衝出山谷，讓她心有餘悸直呼：「現在想想當時真是命大。」
杉林溪遊園巴士意外墜谷！遊客回憶嚇壞：去年就差點衝出山谷
事故發生後，網路上也流傳遊覽車墜谷畫面，一名網友在社群平台Threads分享自身經歷，表示去年曾在杉林溪搭乘遊園車時，車輛在轉彎處突然緊急煞車，當時車內乘客幾乎全都往前傾倒，隨後車輛還一度熄火。
該名遊客回憶，當時司機嘗試兩次才重新發動車輛，並向乘客表示，若當時沒有及時煞車，車輛在熄火狀態下可能會直接衝出山谷。如今回想當時情況，她直言自己「真的是命大」，仍感到心有餘悸。
杉林溪遊園巴士墜谷「1死7傷」 事故原因調查中
初步了解，事故車輛載有司機與遊客共8人，遊覽車疑似在行駛過程中偏離路線，隨後連人帶車墜落至約3、40公尺深的邊坡，但確切原因仍在釐清中。由於事故地點位於山區道路，地勢陡峭且路面狹窄，救援過程相當困難，消防人員必須利用繩索與擔架將傷者逐一轉運至道路，再交由救護車送往醫院治療。
此次事故起初共造成8人輕重傷，其中66歲陳姓男子傷勢最為嚴重。救援人員將他救出時已無呼吸心跳，且後腦勺出現約10公分撕裂傷，隨即送往竹山秀傳醫院搶救，但仍於下午2時28分宣告不治。
其餘傷者則分別送往多家醫院治療。49歲王姓司機手部疑似骨折，被送往南投醫院；61歲賴姓女子臉部受傷，同樣送往南投醫院。另有61歲吳姓女子輕傷、54歲吳姓男子出現呼吸不順、59歲吳姓女子肋骨與臀部疼痛，3人送往南基醫院治療；65歲吳姓女子臉部疼痛、57歲吳姓女子胸口不適，則送往東華醫院接受檢查與治療。
