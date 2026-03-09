我是廣告 請繼續往下閱讀

▲影劇館每週排行。（圖／Hami Video提供）

Hami Video

電影 Top 3：大銀幕的奇幻與驚悚

戲劇 Top 3：權力與正義的博弈

動漫 Top 3：傳奇續作與異世界新風向

▲LINE TV熱播榜。（圖／LINE TV提供）

LINE TV熱播榜

別只看經典賽！Hami Video影劇館也有許多好劇，本週電影、戲劇和動漫排行榜出爐，另外還有LINE TV熱播榜，日劇《豐臣兄弟！》還有動漫《葬送的芙莉蓮S2》都是討論度極高的作品。春日部防衛隊這次捲入了充滿異國風情的舞蹈大賽！在華麗的舞台與灼熱的節奏背後，隱藏著足以撼動城市的陰謀，小新將用屁屁外星人舞蹈拯救世界。改編自全球暢銷驚悚小說。描述一名有過去陰影的幫傭進入豪宅工作，卻發現這對看似完美的雇主夫婦背後，藏著令人毛骨悚然的秘密與危險陷阱。改編自爆紅的同名獨立遊戲。將「無限循環的地下廊道」搬上大銀幕，主角必須在詭異的空間中尋找微小的異樣，展開一場挑戰心理極限的逃脫遊戲。當擁有神力（或自稱神明）的委託人遇上絕對理性的律師，一場跨越凡間法律與超自然邏輯的法庭劇就此展開。在荒謬中探討人性最真實的渴望。2026 年大河劇焦點。不只聚焦於「天下人」豐臣秀吉，更深入描繪支撐他背後的弟弟豐臣秀長，展現戰國時代最堅韌的兄弟情與權力布局。改編自傳奇歷史小說家北方謙三的作品。以硬派、粗獷的筆觸重新詮釋梁山泊英雄，是一部充滿雄性激素與戰鬥美學的史詩動作大戲。延續第一季的治癒與惆悵，芙莉蓮一行人繼續向著北方前進。第二季將深入「一級魔法使測驗」篇章，展現更多精采的魔法對決與對生命的深刻體悟。涉谷事變後的絕望餘波。加茂憲倫啟動了殘酷的生存遊戲「死滅迴游」，虎杖與伏黑必須在充滿術師的結界中求生，戰鬥規模與複雜度達到新巔峰。經典的「退隊流」題材。主角因技能太過平均而被視為雜魚，直到離開隊伍後，才發現他那「什麼都會一點」的能力，在生存與建設上竟是外掛級的存在。結合實境解謎與沉浸式戲劇的綜藝，挑戰嘉賓的邏輯與觀察力。職場重生題材，描述主角如何翻轉人生僵局，重新定義成功。充滿土地情懷的旅遊節目，帶領觀眾深入山間小徑探訪客家文化。帶有懸疑與恐怖色彩的劇情片，圍繞著怪談創作背後的離奇真相。熱血的職人劇，展現烘焙師在競爭激烈的世界中追求極致美味。具台灣本土特色的喜劇，笑中帶淚地描繪基層小人物的點滴故事。反差萌十足的推理劇，平凡主婦運用獨特視角協助偵破刑案。治癒系奇幻冒險動畫續作，探討時間流逝與生命的深層情感。描述豐臣秀吉與弟弟秀長深厚羈絆的大河劇，展現戰國時代的權謀。中醫傳承題材劇，年輕一輩在傳統醫學薰陶下成長與突破的故事。